Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes, 4 de noviembre, al 41,52% de su capacidad, en una semana con bajada de las temperaturas y en la que se esperan lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,21% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes, 3 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG: