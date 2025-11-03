Palma del Río crea la primera Mesa de Cítricos para solucionar problemas y enfrentar los retos del sector

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, presidió este lunes la primera Mesa Sectorial de Cítricos de Palma del Río, donde también estuvo presente el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, y representantes de asociaciones citrícolas, cooperativas, empresarios, sindicatos, el Grupo de Desarrollo Rural y la Universidad de Córdoba. La alcaldesa destacó que “es muy importante que pongamos en común en esta mesa dónde estamos y hacia dónde vamos dentro del sector agrícola”, por lo que el objetivo de este encuentro es conseguir aunar esfuerzos para que el sector citrícola prospere.

La alcaldesa agradeció también la participación en esta mesa de las asociaciones Palmanaranja y Palmaecológica y comentó que se abre “un nuevo marco de subvenciones de grupos operativos”, para lo que deben conocer de primera mano “qué necesidades tenemos y dónde queremos ir”.

El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, destacó que esta mesa nace con intención de darle continuidad en el tiempo y que se trata de un instrumento “en el que podemos analizar el devenir de las campañas” y también “poner sobre la mesa los problemas que tiene el sector”. Acosta resaltó el poder económico que representa el sector citrícola en la Vega del Guadalquivir y el problema laboral que se plantea en estos años. “En esta mesa en la que vamos a estar todos los agentes sentados vamos a poner los problemas y los retos a los que se enfrenta el sector”, relató el delegado. Anunció además que la administración regional intentará “poner las medidas necesarias para paliar y poder conseguir que la citricultura siga siendo uno de los motores económicos de la Vega del Guadalquivir”.

Los productores

El presidente de Palmanaranja, Antonio Carmona, calificó este encuentro como “reunión de trabajo” donde se tratan temas como “la disminución de producción, algo más acusada de lo que se creía en primera hora”, y también “enfrentarnos a la dificultad de encontrar mano de obra para la recolección y los trabajos en las distintas centrales de manipulación”. Carmona mencionó también la necesidad de buscar en los grupos operativos cómo “innovar en pos de buscar la mejor solución para el futuro del sector”. Carmona valoró como muy necesario el trabajo en estas mesas sectoriales para que cada uno aporte “su punto de vista, su grano de arena y seamos capaces de hacer un sector cada vez más fuerte, viable y sostenible en el tiempo”.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Córdoba, Francisco Moreno, su secretario provincial, resaltó que “son muchos los nubarrones que hay ahora mismo sobre la agricultura, y sobre el sector de los cítricos también, y tenemos que trabajar para que podamos paliarlos de alguna manera”. Moreno también dijo que UPA busca “conseguir que haya una rentabilidad en las explotaciones de cítricos, para que los agricultores puedan seguir viviendo de esto”. Entre los retos a los que se enfrentan el secretario mencionó “el cambio climático y la necesidad de agua”, así como “la mano de obra o la futura reforma de la PAC”. Para Moreno es importante “trabajar y empujar en la misma dirección para encontrar el camino adecuado para que el sector siga siendo rentable” y sea motor económico de esta comarca.

Como representante de los trabajadores estuvo Pedro Téllez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, quien reclamó “la posibilidad de configurar en Córdoba un observatorio agroalimentario o agroindustrial que venga a analizar el día a día” de este sector. Téllez dijo que viene a “hacer aportaciones” para “dignificar el trabajo del campo” que necesita un impulso, sobre todo en la juventud. También propuso “poner en marcha la tarjeta profesional agraria para que sea una herramienta básica y fundamental para hacer más interesante el trabajo del campo”.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Innovación y Tecnología Alcalde Manuel López Maraver y pretende convertirse en una cita continuada con presencia de todos los agentes posibles que intervienen en el sector en la Vega del Guadalquivir. Esta primera Mesa de Cítricos se impulsa desde la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento palmeño y también contó con la presencia de la delegación de bienestar social del municipio para trabajar sobre los retos de la mano de obra extranjera.