MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes, 3 de noviembre. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 41,22 por ciento de su capacidad, que es de 8.037 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (83,04%), seguida de Sevilla (66,60%), Córdoba (41,52%), Jaén (30,67%) y Granada (23,63%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza
- Los mil sabores del aceite: variedades de olivos en Córdoba
- Plantar olivos en un bosque o en un jardín: distintas posibilidades en Córdoba
- Mujeres emprendedoras en el mundo rural: 'Este país no está preparado para las madres que quieren trabajar
- Así está el nivel de los embalses de Córdoba
- El PGOM, una oportunidad para un nuevo diseño de ciudad