Evolución y actualidad
Un libro recogerá el patrimonio creado en Los Pedroches en torno al olivar de sierra
Los testimonios orales serán la clave para una publicación en la que se comenzará a trabajar en breve para dar valor a un sector que ha sido clave en la economía de la zona
La empresa Argot Flamenco ha presentado un proyecto que se sale de su actividad habitual, la producción de espectáculos flamencos, pero que le permite seguir vinculada al mundo de la cultura ligándolo con el sector primario. La empresa pozoalbense está inmersa en la realización de un libro que recoja todo el patrimonio creado en torno al que ha sido uno de los motores económicos de la zona, el olivar de sierra.
La base de la propuesta se cimentará en los testimonios orales de personas que han vivido la evolución de la recogida de aceituna y que permitan acercarse a las formas de recogida antiguas, pero también a todo lo que implicaba vivir en los cortijos durante la recogida
El libro comenzará a fraguarse en el mes de noviembre y uno de sus promotores, Antonio de Pozoblanco, apunta que «queremos poner en valor nuestro olivar de sierra, para darle mayor prestigio a nuestro aceite y porque tenemos una auténtica joya, una maravilla que cuando la enseñamos crea la sorpresa de todo aquel que lo conoce».
