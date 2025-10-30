Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín

La jornada del miércoles dejó 49,7 litros en la provincia y numerosas incidencias

Pantano de Iznajar, en una imagen de archivo

Pantano de Iznajar, en una imagen de archivo

María Roso

Los embalses de Córdoba han experimentado un leve repunte tras la jornada de intensas lluvias registrada este miércoles por el paso de la borrasca Benjamín, que mantuvo en aviso amarillo y naranja por fuertes lluvias, tormenta y vientos varios a la totalidad de la provincia.

La borrasca Benjamín dejó ayer en la provincia una media de 49,7 litros por metro cuadrado, con marcas significativas en marcas significativas como los 95,5 litros registrados en Fuente Obejuna-Ojuelos, con 95,5, y 91,1 en Sierra Boyera, según los informes de pluviometría de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tromba de agua en Lucena

M. González

En cuanto a los embalses, de acuerdo con los datos de CHG, las lluvias caídas en las últimas 24 horas han supuesto una subida de 0,14 puntos en el agua embalsada en los pantanos cordobeses, que alcanzan este jueves el 41,47 por ciento de su capacidad, en el que representa el primer repunte en la capacidad de los pantanos de la provincia desde los frentes de la pasada primavera y tras un verano y un inicio de otoño especialmente seco y caluroso.

Por su parte, la capacidad de la cuenca se encuentra este jueves al 41,22%, lo que representa una subida de 0,18 puntos respecto a la jornada anterior.

El embalse del Guadalmellato comienza a desembalsar

Desembalse del Guadalmellato en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

A la espera de cómo evolucione el pronóstico del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera lluvias de intensidad en las próximas jornadas en la provincia, aunque sí hay probabilidad de chubascos en la primera mitad de las jornadas jueves y el viernes, y también del sábado, aunque serán de carácter escaso.

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 30 de octubre:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 51,84% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,23%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,01%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,10%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 38,59%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,03%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,65%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,50%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,99%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,13%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,16%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,20% de su capacidad.

