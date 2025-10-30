Así están los embalses en Córdoba tras las lluvias intensas de la borrasca Benjamín

Los embalses de Córdoba han experimentado un leve repunte tras la jornada de intensas lluvias registrada este miércoles por el paso de la borrasca Benjamín, que mantuvo en aviso amarillo y naranja por fuertes lluvias, tormenta y vientos varios a la totalidad de la provincia.

La borrasca Benjamín dejó ayer en la provincia una media de 49,7 litros por metro cuadrado, con marcas significativas en marcas significativas como los 95,5 litros registrados en Fuente Obejuna-Ojuelos, con 95,5, y 91,1 en Sierra Boyera, según los informes de pluviometría de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

M. González

En cuanto a los embalses, de acuerdo con los datos de CHG, las lluvias caídas en las últimas 24 horas han supuesto una subida de 0,14 puntos en el agua embalsada en los pantanos cordobeses, que alcanzan este jueves el 41,47 por ciento de su capacidad, en el que representa el primer repunte en la capacidad de los pantanos de la provincia desde los frentes de la pasada primavera y tras un verano y un inicio de otoño especialmente seco y caluroso.

Por su parte, la capacidad de la cuenca se encuentra este jueves al 41,22%, lo que representa una subida de 0,18 puntos respecto a la jornada anterior.

Desembalse del Guadalmellato en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

A la espera de cómo evolucione el pronóstico del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no espera lluvias de intensidad en las próximas jornadas en la provincia, aunque sí hay probabilidad de chubascos en la primera mitad de las jornadas jueves y el viernes, y también del sábado, aunque serán de carácter escaso.

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 30 de octubre: