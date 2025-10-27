La demanda de loncheado de jamón 100% ibérico de Los Pedroches crece un 43,4% hasta agosto

Villanueva de Córdoba se prepara para la 25 edición de la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, que se celebrará entre el 6 y el 9 de noviembre en el municipio y que servirá para promocionar el producto en una de sus mejores añadas, la de 2021, a juzgar por el número de piezas certificadas por el consejo regulador y el auge del mercado del locheado, segun el presidente, Antonio Jesús Torralbo. Según los datos facilitados, “estamos creciendo sobre una base de calidad muy reconocida, y nos estamos adaptando a los nuevos formatos que demanda el consumidor”. Así, ha informado de que en 2024, se certificaron 67.684 piezas entre jamones y paletas por parte del consejo regulador y se vendieron casi 250.000 paquetes de loncheado, un 33% más que el año anterior. Además, con fecha de 31 de agosto de 2025 se han certificado 33.577 piezas, lo que supone un incremento del 17% con respecto al año anterior, y un 43,38% más de blisters de loncheado. Con respecto a la categoría, la DOP viene marcando un 75 por ciento de las piezas como bellota 100% ibérico y solo un 25 como cebo de campo, algo necesario para dar cobertura a los ganaderos cuyas producciones no pueden alcanzar la categoría máxima.

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes; el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque; el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, y el presidente de la DOP, Antonio Jesús Torralbo, han participado en la presentación en el Palacio de la Merced de la 25 Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico, en la que “se va a realizar un gran esfuerzo de organización con la concentración de todas las actividades en la zona del pabellón y con un presupuesto más elevado para poner en valor y exponer el mejor producto de nuestra dehesa”, ha explicado el alcalde. Isaac Reyes ha señalado que la cita es una “gran oportunidad para conocer el producto y la cultura y la tradición que lleva asociada porque todo está en la feria”. El alcalde ha expresado igualmente que la feria ha ganado en el aspecto profesional, un aspecto que convive con el aspecto popular de la cita, donde se puede degustar el mejor producto con precios muy asequibles.

Una cita imprescindible

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha destacado la importancia de la cita como “un imprescindible” del calendario de promoción de los productos de calidad de la provincia y ha expuesto la importancia del apoyo de la institución provincial a través de Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco). El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha destacado la importancia que tiene el sector del ibérico en la economía de la comarca y el ejemplo de calidad y de compromiso con el territorio que ejercen los ganaderos y los industriales desde el cuidado de la dehesa hasta la disposición final del producto.

La feria afronta un profundo cambio de estructura cuando se cumplen 25 años de la primera edición de este certamen de comercialización, reconocimiento y homenaje al producto más emblemático de las dehesas del suroeste de España. La gran novedad de esta edición se substancia en la concentración de todas las actividades en el mismo entorno, una medida que tiene como objetivo no dispersar la participación y facilitar la logística y el lucimiento de la Feria. Las actividades comienzan el jueves 6 de noviembre y se prologan hasta el domingo 9 de noviembre, siendo los días previstos para la degustación a precios populares el viernes, sábado y domingo. Concursos de cortadores, concurso al mejor jamón y un sinfín de actividades lúdicas, culturales y gastronómicas componen la oferta de la Feria de 2025.