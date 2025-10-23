UPA fomenta el consumo de mangos de Málaga en colegios de Córdoba

El mango es uno de los productos estrella que se cultivan en la comarca de la Axarquía. Y UPA Málaga, en estrecha colaboración con Trops y con UPA Córdoba, se lo ha llevado hoy a los alumnos del Colegio Córdoba de la capital, en la cuarta parada de la campaña para promocionar su consumo a través de unos desayunos saludables y la explicación técnica de su cultivo. El secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso Castillo, ha estado acompañado por la mascota Mangolín y por el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno Navajas.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los más jóvenes de cada casa lo mejor que tenemos en nuestra tierra, el mango de la Axarquía, que tanta fama tiene. Queremos que ellos sean los primeros prescriptores de una dieta sana y equilibrada y que lo transmitan así a sus padres", explicó Francisco Moscoso.

UPA Málaga considera fundamental dar a conocer los productos que cultivamos para que los ciudadanos de otras partes de España los tengan como piedra angular de su alimentación. En este sentido, el secretario general de la Organización afirmó que “gracias a esta campaña, muchos de los niños han descubierto el maravilloso sabor y las cualidades cardiosaludables del mango, y ellos serán los encargados de explicárselo a sus padres para que estos consuman mangos de la Axarquía”, añade Francisco Moscoso.

Vocación de continuidad

Por su parte, el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, felicitó a UPA Málaga por esta iniciativa, que nace con vocación de continuidad en el tiempo: “Esta campaña promocional quiere inculcar a los jóvenes la importancia de consumir productos malagueños no por tradición, sino por convicción, poniendo en valor el mango de la Axarquía. Debemos conocer las bondades medioambientales y de la salud que tienen nuestros cultivos, y es importante que los niños, que vienen al colegio a aprender, descubran que se pueden comer todos los productos elaborados por los agricultores y los ganaderos, porque somos los que garantizamos la seguridad y la soberanía alimentaria para toda la sociedad”, afirma Moreno Navajas.

El desarrollo de los desayunos saludables, que el próximo martes 28 de octubre estará en el Colegio Zawiya de Aznalcóllar (Sevilla), donde UPA Málaga pondrá el punto y final a esta primera edición de la campaña, tiene dos partes diferenciadas. En la primera, un técnico de UPA Málaga les explica a los alumnos la importancia del cultivo del mango, que conocen también sus propiedades culinarias y beneficios para la salud, además de explicar la diferenciación entre las distintas variedades de mango. Después, los alumnos, con su mochila especialmente creada para la campaña, han disfrutado con la degustación de los mangos.