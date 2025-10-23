La Lonja Agropecuaria de Los Pedroches celebra sus 25 años de historia

La Lonja Agropecuaria del Valle de los Pedroches ha conmemorado sus veinticinco años de historia en un acto en el que ha rendido un homenaje a los socios que forman parte de la misma en la actualidad, pero también a los que han formado a lo largo de este cuarto siglo de historia. El santuario de la Virgen de Luna ha sido el lugar elegido para reunir a ganaderos, agricultores y empresarios, que han resaltado la importancia del sector primario en la economía de la comarca, pero también en el conjunto de la provincia y de Andalucía.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Lonja, José Luis Adell Martí; el delegado de Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, Francisco Acosta; el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; el vicepresidente de Covap, Juan Rafael Leal Rubio; y el consejero de Caja Rural José María Calero Muñoz.

Mesa de autoridades en la celebración del 25 aniversario de la Lonja de Los Pedroches. / Rafa Sánchez

La Lonja se ha reivindicado como una entidad "imprescindible" para la ganadería de la comarca como apoyo al sector a través de la fijación, apoyo y constitución de precios siempre "mediante el consenso y el diálogo". En su discurso, el presidente de la Lonja ha destacado "los retos superados, las adversidades enfrentadas, pero también los logros conseguidos". Entre ellos, se ha destacado el haber sido catalogada como lonja de referencia, lo que "da una visibilidad e impulso a nivel regional y nacional", en palabras del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Reconocimiento

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco ha puesto en valor el componente humano de los ganaderos y agricultores que a lo largo de estos años han permitido el desarrollo de la Lonja, mientras que el vicepresidente de la Diputación, Andrés Lorite, ha resaltado el apoyo de la institución a la entidad de Los Pedroches.

Por último, el vicepresidente de Covap ha apuntado la labor "tan importante" realizada desde la Lonja, mientras que José María Calero ha centrado su discurso en ahondar en la necesidad de "modernización y de apertura a otros mercados" para garantizar la supervivencia otros veinticinco años de la Lonja Agropecuaria de Los Pedroches.

La parte más emotiva del acto ha tenido lugar con el reconocimiento que han recibido los ganaderos en activo: Fernando Adell Martí, Antonio Aparicio García, María Luisa Aránguez Gil, Manuel Cabrera López, José María Calero Muñoz, Antonio Dueñas Herruzo, Felipe García González, Delfín López Olmo, Florencio Moreno Moreno, Rafael Muñoz Cabrera, Pedro Rubio Moreno; pero también los socios inactivos Lucas Cantero, Rafael Bautista Muñoz, Luis Gonzalo Blanco Domínguez, Rafael Crespo, Miguel Fernández de Torres, Antonio Fernández Ramírez, Francisco López Cobos, Hilario Madrid, Domingo Muñoz Moreno, José Redondo Pozuelo y Rafael Hidalgo.