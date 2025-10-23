La DOP del Garbanzo de la Campiña de Córdoba avanza hacia su inscripción

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves una resolución de la Consejería de Agricultura por la que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Garbanzo Campiña de Córdoba. A partir de ahora comienza un plazo de alegaciones de dos meses en el que cualquier persona o empresa con interés legítimo podrá oponerse a la inscripción de esta nueva DOP. Será un nuevo paso administrativo antes de la efectiva puesta en marcha de este nuevo sello de calidad cordobés, que deberá ser refrendado por la UE.

La DOP lleva prácticamente dos años de tramitación y, una vez constituida, será la primera de estas características en toda España. Ya existen otros reconocimientos de garbanzos del país, como los de Valencia del Ventoso (en Badajoz, con sello desde este año) o Escacena (Huelva, inscritos hace más de una década), pero tienen una Indicación Geográfica Protegida (IGP) en vez de una DOP.

Hay diferencias entre ambas garantías. Principalmente, una DOP es mucho más restrictiva y todas las fases de elaboración del producto deben llevarse a cabo en el territorio amparado; en una IGP basta con que sólo una fase (por lo general la producción) esté vinculada a un espacio físico concreto.

Actualmente, en la provincia de Córdoba se cultivan unas 3.500 hectáreas de garbanzo, pero al ser una legumbre estacional que se planta cada año la superficie puede variar cada año en función de las decisiones de los agricultores. Entre sus características únicas está el terreno sobre el que se planta, del tipo arcilloso, así como el clima propio de la Campiña.

Una vez aprobada, Córdoba pasará a tener ocho sellos de calidad de la máxima categoría. Junto al nuevo del garbanzo, están las cuatro del aceite (Montoro, Priego, Baena y Lucena), la del Jamón de Los Pedroches y las dos de Montilla-Moriles, una para el vino y otra para el vinagre.