Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba están este miércoles 22 de octubre al 41,45% de su capacidad, en una semana con vaivenes de temperaturas y lluvias en el horizonte.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,21% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 22 de octubre de acuerdo con la CHG: