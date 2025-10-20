La provincia de Córdoba tiene casi 40.000 trabajadores activos en el campo

Con el año agrícola, que comienza en septiembre, ya bien entrado el mes, ha llegado el momento de iniciar las grandes campañas de los principales cultivos de la provincia de Córdoba que requieren de mucha mano de obra. Son sobre todo el olivar, cuya recogida se generalizará a mediados de noviembre, y la naranja, que comienza en las mismas fechas pero tardará un poco más en extenderse.

La mano de obra para la recogida de los frutos es un de los motivos de enfrentamiento entre los sindicatos y las patronales sectoriales, que ven el mismo asunto de forma muy diferente. Mientras los primeros consideran que hay trabajadores agrarios suficientes para todas las necesidades, los empresarios se quejan de la dificultad para encontrar peones.

Datos del INE

La provincia de Córdoba comenzará el último trimestre del año con casi 40.000 trabajadores activos en el sector agrícola, lo que engloba tanto a los que están trabajando como a los que buscan empleo de forma activa. Esa cifra hace referencia al segundo trimestre del año, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística, a la espera de conocer los resultados del tercer trimestre. Se corresponden, por tanto, con la primavera, cuando las campañas tanto del olivar como de los cítricos ya estaban prácticamente terminadas.

Jornaleros, en un olivar de Baena durante la última campaña. / Miguel Párraga

El mercado laboral del campo tiene un marcado carácter estacional. Siempre tiene más empleados en otoño y en invierno, coincidiendo con la recogida de la aceituna y la naranja. Así, en el segundo semestre de este año 2025 había 24.200 trabajadores agrícolas ocupados, cuando tan solo tres meses antes el mismo registro señalaba 33.000 empleados en el campo. En el último trimestre de 2024 fueron prácticamente los mismos, 32.800 de acuerdo con la EPA. Durante el verano, correspondiente al tercer trimestre de la estadística, siempre se anotan los valores más bajos de trabajadores en el campo, que pueden bajar en torno a un 50%. En 2024 hubo 21.100 jornaleros ocupados (es decir, trabajando realmente) durante el estío, casi 12.000 menos que los necesarios durante el invierno del mismo año. Previsiblemente, ocurrirá lo mismo este año.

Córdoba es una provincia en la que el sector primario tiene una gran importancia, pero a pesar de eso, y de que hay campañas que requieren mucha mano de obra, su peso en el conjunto de la fuerza laboral es relativamente pequeño. Los 37.800 trabajadores agrícolas activos (los empleados y los que buscan trabajo) del segundo trimestre de este año apenas representan el 10% de toda la población activa en la provincia en esa misma fecha, cercana a las 370.000 personas.