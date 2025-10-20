Moriles impulsa la innovación con la jornada técnica sobre Vitivinicultura y Aplicación de la Inteligencia Artificial

Organizada por el Ayuntamiento de Moriles, con la colaboración de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, la jornada 'Aplicación de las Nuevas Tecnologías y la Inteligencia Artificial en la Vitivinicultura' ha reunido a profesionales del sector, investigadores y bodegueros para debatir sobre el papel de la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial en la producción de la vid y el vino. Durante la inauguración, la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, ha destacado que “este evento es una oportunidad muy importante porque aprovechamos todo el conocimiento que la Universidad de Córdoba está estudiando y valorando, de manera que podamos dotar a los agricultores y a la agricultura en general de avances técnicos que mejoren sus procesos productivos” Carmona ha destacado, también, que “estamos viviendo tiempos complicados, ya que el cambio climático afecta muchísimo a la vid y poder utilizar tecnología avanzada a través de la Inteligencia Artificial es fundamental”,

Por su parte, el delegado Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, ha subrayado que “tenemos un vino único reconocido a nivel mundial y estas jornadas son muy importantes porque el cambio climático afecta al viñedo con nuevas enfermedades y plagas, por lo que queremos animar a los bodegueros a solicitar las nuevas líneas de ayuda enfocadas presentar proyectos de innovación para mejorar los procesos productivos del vino, que sigue siendo un pilar esencial de la economía provincial”.

Participantes

El programa de esta jornada ha contado con la participación de destacados ponentes y expertos de la Universidad de Córdoba y de entidades del sector vitivinícola, como Juan Delgado Morales, vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovacion; Juan José Moreno Vigara, catedrático y profesor de Ciencias Químicas de la UCO; Eduardo Cañete, doctor en Ingeniería Informática de la UCO; Rosa Gallardo Cobos, Dra. lng. Agrónoma, Directora de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO; o Joaquín Olivares, Dr. en Informática o el catedrático de Arquitectura de Computadores de la UCO, entre otros.

Los temas abordados han sido el uso de la inteligencia artificial y la sensorización para el control de plagas y enfermedades, las aplicaciones de la teledetección y los drones en el seguimiento de cultivos, el papel de la digitalización en la gestión de bodegas y comercialización del vino, las nuevas herramientas tecnológicas para reducir costes y aumentar la competitividad del sector y el futuro de la vitivinicultura andaluza ante los retos del cambio climático.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Moriles reafirma su compromiso con la modernización del sector vitivinícola y su apuesta por la transferencia de conocimiento entre la universidad, la administración y los profesionales del campo, fortaleciendo el papel del vino como motor económico y cultural del municipio y de toda la provincia de Córdoba.