La Junta estima en 2.000 milones las pérdidas del campo andaluz por la nueva PAC

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha alertado este viernes de que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, “el sector agrario andaluz podría perder alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas con el modelo de PAC para 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, lo que tendría un grave reflejo en la economía de los productores”.

Durante su intervención en la clausura de la jornada Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea organizada por Asaja Sevilla y por el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Fernández-Pacheco ha insistido en que “la nueva PAC no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía”.

“Desde Andalucía hemos pedido al Gobierno de España que exija en el Consejo Europeo el cambio de modelo, que bloquee este recorte del 22% del presupuesto, que diga un no rotundo a una PAC lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces y que fuerce a un cambio de la PAC con su voto en contra en Europa”, ha abundado el consejero.

En este sentido, ha insistido en que “desde Andalucía no solo rechazamos el presupuesto en sí, sino que nos oponemos frontalmente al fondo único y al cambio de estructura que el nuevo marco financiero europeo establece para la PAC. Necesitamos una PAC fuerte, independiente de otros fondos, en base a dos pilares, con la voz protagonista de las regiones y que tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, de Andalucía”.

Datos de producción y exportación

En su discurso, el titular del ramo ha señalado la importancia que tiene la agricultura como pilar estratégico no sólo para Andalucía, sino para la Unión Europea. Tanto es así que ha recordado que solo el sector primario y su industria auxiliar suponen el 11% del PIB andaluz, el 16% si se tiene en cuenta los servicios de la agroindustria y los servicios agrarios.

“Unos datos que nos dan una visión amplia y realista de lo que supone este sector para Andalucía, pero también del liderazgo que tenemos en exportación”, ha dicho; al tiempo que ha añadido que “solo en los primeros siete meses de 2025, Andalucía ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios por valor de 10.346 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 2,8 por ciento del valor y del 5 por ciento del volumen en comparación con 2024”.