Granjas cinegéticas de toda España se darán cita en la 12ª Feria de la Perdiz con Reclamo Ciudad de Cabra

El Centro de Apoyo al Desarrollo, la Innovación y el Emprendimiento (ADIE) acogerá del 5 al 7 de diciembre próximos la que será la decimosegunda edición de la Feria de la Perdiz con Reclamo Ciudad de Cabra.

La programación ha sido dada a conocer por el alcalde, Fernando Priego, junto al delegado municipal de Agricultura y Deportes, Francisco Casas, y los responsables de la Sociedad de Cazadores de Cabra, entidad organizadora, Juan Romero y Antonio Gutiérrez.

Una nueva edición de uno de los principales eventos sociales, culturales y deportivos que se celebran en Cabra a lo largo del año como subrayaba el primer edil, que hacen que esta feria ya consolidada, sea una de las más destacadas y de referencia del sector, contando por ello “con el apoyo absoluto del Ayuntamiento al mundo cinegético, por ser una actividad esencial para la conservación del medio natural, una fuente económica de primer orden y un derecho de los aficionados a este deporte”.

Además, añadía Priego, porque “la Feria de la Perdiz con Reclamo supone una inyección económica, social y cultural para nuestra ciudad, atrayendo cada año a cientos de visitantes de toda España y contribuyendo a proyectar la imagen de Cabra como un destino de referencia en este ámbito”.

Por su parte, el secretario de la Sociedad Deportiva de Cazadores, Antonio Gutiérrez, ha tenido un emocionado recuerdo para José Jiménez Osuna, “alma mater de esta feria y de la entidad durante más de tres décadas”, señalando que “desde su ejemplo seguimos trabajando para ofrecer una edición cargada de atractivos, con un día más de duración y con novedades decorativas que sorprenderán al público”.

Ayuntamiento y Diputación

La feria, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra y la Diputación de Córdoba, contará como en años anteriores, con la presencia de destacados criadores y artesanos del sector, además de numerosas firmas comerciales vinculadas a la caza, la artesanía, la alimentación o los productos típicos de la tierra, como explicaba el presidente de la Sociedad de Cazadores, Juan Romero.

Entre las actividades previstas, se incluye el ya tradicional Concurso de Belleza y Canto de Perdiz con participantes de toda la geografía española y la exposición de varios miles de ejemplares de perdiz roja procedentes de una decena de granjas cinegéticas de toda España, junto a la presencia de un buen número de expositores relacionados no solo con el ámbito de la caza, sino también de otros sectores como la artesanía, la gastronomía, con promociones de aceites y vinos, entre otros. De igual forma, se celebrarán diferentes actividades paralelas, propuestas culturales y novedades en la decoración. Su horario será de 11.00 a 20.00 horas el viernes 5 de diciembre, de 9.30 a 20.00 horas el sábado 6 y de 9.30 a 18.00 horas el domingo 7.