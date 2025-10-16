El proyecto 'El Dehesafío' de la Fundación Prode plantará 700 nuevas encinas en el Valle de los Pedroches

Fundación Prode, a través de su proyecto El Dehesafío, que trabaja activamente en la lucha contra la deforestación del Valle de Los Pedroches, anuncia el lanzamiento de su campaña anual de regeneración de la dehesa, cuya nueva edición dará comienzo en 2026. Según informa la Fundación Prode, esta iniciativa, que se celebra por décimo año consecutivo, tiene como objetivo promover la plantación de nuevas encinas en fincas colaboradoras, contribuyendo así a la renovación del arbolado y a la preservación del ecosistema de la dehesa.

Con este propósito, El Dehesafío ha abierto el plazo de solicitudes para la campaña de regeneración 2026, invitando a las personas propietarias y ganaderas del Valle de Los Pedroches a participar en la plantación de encinas en sus terrenos. Durante esta edición, está prevista la plantación de 700 encinas, distribuidas en 25 ejemplares por finca, con actuaciones que se desarrollarán desde otoño de 2025 hasta la primavera de 2026.

Las acciones necesarias para llevar a cabo la plantación —como la selección del lugar, la preparación del terreno, la plantación, mulche, y la colocación de protecciones frente a herbívoros y al ganado— serán asumidas por el equipo de El Dehesafío. Por su parte, los propietarios participantes se encargarán del riego durante la estación seca y del mantenimiento de las protecciones en caso de posibles daños.

A lo largo de sus ediciones, el proyecto El Dehesafío ha contribuido de forma significativa a la recuperación del arbolado en la dehesa de Los Pedroches, con más de 6.700 encinas plantadas y 200 intervenciones realizadas en fincas colaboradoras, aumentando cada año su alcance y participación. Además, esta iniciativa representa una valiosa oportunidad de inclusión laboral para personas con discapacidad, reforzando el compromiso social de la Fundación Prode.