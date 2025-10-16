Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca se encuentra al 41,43 por ciento de su capacidad de 8.034 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (84,63%), seguida de Sevilla (65,95%), Córdoba (41,59%), Jaén (31,16%) y Granada (23,90%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

