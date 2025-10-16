Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Los embalsesde Córdoba están este jueves 16 de octubre al 41,59% de su capacidad, en una semana que mantiene temperaturas elevadas y sin atisbos de lluvias.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,43% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 16 de octubre de acuerdo con la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 51,79% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,33%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,06%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,06%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 38,95%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,29%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 56,29%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 76,21%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,27%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,97%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,97%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,20% de su capacidad.
