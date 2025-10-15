Los productores de naranja crean una asociación profesional andaluza

Andalcitrus, la Asociación Interprofesional de la Naranja y la Mandarina de Andalucía, ha sido oficialmente inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, lo que supone un paso decisivo para su constitución como Organización Interprofesional Agroalimentaria de carácter andaluz, según ha informado Asaja. En los próximos días solicitará su reconocimiento ante la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el objetivo de comenzar a operar al inicio de la próxima campaña citrícola.

Andalucía es la primera región productora de naranjas de España, y la segunda de mandarinas. Dos cultivos que en los últimos años han ganado peso por su aportación a la producción final agraria andaluza y por su volumen de exportaciones. No obstante, el sector se enfrenta a una caída paulatina y constante del consumo, especialmente nacional, y a la competencia de cítricos de terceros países que llegan a los mercados europeos sin cumplir los parámetros de calidad, salubridad, respeto laboral y medioambiental que están fijados para las producciones europeas.

Fruto de esta preocupación, y ante la necesidad compartida de contar con una organización que agrupe a todo el sector citrícola andaluz (producción, transformación y comercialización) Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Asociafruit, la Asociación de Citricultores de Huelva y Palma Naranja llevan dos años trabajando conjuntamente para constituir Andalcitrus, que por fin, la semana pasada, recibió el plácet de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía y se encuentra ya inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, completando así el penúltimo paso a su constitución formal en organización interprofesional de pleno derecho.

En la última década, el consumo de cítricos ha mostrado una tendencia descendente tanto en España como en Andalucía. El consumo per cápita nacional se sitúa en 18,5 kg, mientras que en Andalucía baja a 14,9 kg, un 39,7 % menos que hace diez años. La naranja es el producto con mayor caída, con un descenso del 51,7 % en Andalucía desde 2014.

Ante esta realidad, la Interprofesional nace con la voluntad de revertir la tendencia de consumo, potenciar la imagen del producto andaluz y garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector a largo plazo.