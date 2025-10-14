La Diputación y el Foro de Empresarias impulsan la segunda edición de mentorías para mujeres del ámbito rural

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ponen en marcha una segunda edición del proyecto Mentorías para el Fomento del Emprendimiento y la Consolidación de Empresas Lideradas por Mujeres en el Ámbito Rural.

La responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que esta iniciativa “contó con un gran éxito en su primera edición y es una apuesta, no sólo por el emprendimiento, sino por la transformación social, por la igualdad real y por el desarrollo sostenible de nuestros pueblos”. En esa primera edición participaron unas 40 mujeres y ahora se espera llegar al doble en la segunda convocatoria.

Moreno ha hecho hincapié en una novedad que incluye el programa en esta edición que consistirá en “un retiro de dos días en el que convivirán las mentoras y las emprendedoras mentorizadas para participar en un entrenamiento intensivo con el objetivo de fortalecer lazos y crear redes de apoyo”.

Personalizadas

Por su parte, la presidenta el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, ha señalado que “esta edición las mentorías van a ser mucho más personalizadas, con lo que si en la pasada edición tuvimos 40 emprendedoras, en esta ocasión esperamos incrementar el número de mujeres participantes del ámbito rural en 10 municipios de nuestra provincia”.

Pérez ha recalcado que en esta edición “hemos dado un paso más y se ha diseñado un test de autodiagnóstico con el que cualquier mujer que tenga la intención de emprender o que ya tenga una empresa pueda expresar sus dudas, de forma que podamos de ser más certeras en la detección de sus necesidades”.