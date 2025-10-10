La Junta culmina las obras de la nueva EDAR de Fuente Tójar

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha visitado este jueves las obras de la nueva Agrupación de Vertidos y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Fuente Tójar, una actuación que se encuentra ya en fase de puesta en marcha y que finalizará antes de fin de año. Acosta subrayó que esta infraestructura «va a mejorar sensiblemente la calidad de las aguas y la sostenibilidad ambiental del municipio», con una inversión de 2,2 millones de euros.

La nueva depuradora ha sido diseñada para una población futura de 1.027 habitantes y, una vez finalizada, será entregada a la Diputación de Córdoba, de manera que Emproacsa asumirá su gestión en virtud del convenio suscrito entre la Junta, la institución provincial y el Ayuntamiento de Fuente Tójar.

Durante la visita, el delegado ha estado acompañado por la alcaldesa, Mari Fe Muñoz, y ha recordado que «con esta actuación son ya trece las obras de abastecimiento y depuración que se ejecutan actualmente en la provincia, con una inversión global que supera los 84 millones de euros».

La EDAR se ubica en la margen izquierda del arroyo al que evacuaría el efluente depurado, junto a la carretera A-3225, en un emplazamiento alejado más de un kilómetro de las zonas habitadas, tanto del núcleo urbano de Fuente Tójar como de Zamoranos (Priego). En cuanto a la agrupación de vertidos, se ejecuta un colector de 800 milímetros de diámetro y unos 300 metros de longitud que dará continuidad al colector existente hasta la ubicación de la depuradora.