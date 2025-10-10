La Diputación de Córdoba anuncia ayudas de 140.000 euros para paliar los daños del mildiu en Montilla-Moriles

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado durante la mañana de hoy una ayuda de 140.000 euros al sector vitivinícola Montilla-Moriles para paliar las pérdidas y daños provocados por el mildiu y las altas temperaturas, “ayuda que irá destinada a cubrir las cuotas de 2025 de viñedos y elaboradores del Consejo Regulador”, según ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

Un compromiso, ha continuado Fuentes, “que afecta al 100% de los protagonistas de un sector que necesita ayudas urgentes de la Junta de Andalucía, de esta Diputación, pero también del Gobierno de España”.

“Nuestro apoyo a los vinos del marco Montilla-Moriles se encaja dentro de nuestro marco competencial y con él venimos a intentar paliar la situación que atraviesa esta zona y que afecta a agricultores, cooperativas y bodegas, como consecuencia de las altas temperaturas y de los efectos del mildiu”, ha matizado Fuentes.

Efectos visibles del mildiu sobre un racimo en formación en una vid. / José Antonio Aguilar

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que “para que nos hagamos una idea de la envergadura de la problemática, durante los meses de mayo-junio la perspectiva de producción era de 34 millones de kilos y la cosecha ha dado un resultado de 18-19 millones de kilos”.

Campaña promocional de los vinos

Según Fuentes, “las ayudas que anunciamos hoy, y que permitirán hacer frente a las cuotas del Consejo Regulador Montilla-Moriles, se suman a la campaña de promoción que venimos realizando de nuestros vinos en los partidos del Córdoba CF, una promoción en las pantallas LED que tiene un alcance cercano a los 500.000 espectadores”.

“Nuestra intención es mantener esta campaña hasta y durante la Navidad. Una iniciativa que ya hicimos con EnBarro y que haremos con el jamón pero que ahora centramos en los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles”, ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha afirmado que “esta acción promocional se completará, además, con campañas en medios de comunicación especializados que nos permitirá vender y promocionar de manera cualificada Montilla-Moriles”.

Por su parte, Javier Martín, presidente del Consejo Regulador, ha agradecido “el esfuerzo que va a hacer la Diputación con nuestro sector y que llegará a los tres actores involucrados, agricultores, cooperativas y bodegas”.

Una ayuda, ha añadido Martín, “que viene a paliar un año desastroso, con una cosecha un 32% inferior respecto a 2024, ejercicio que también fue malo. Si atendemos a la media de los últimos años, hablamos de una cosecha un 50% menor, todo ello consecuencia del mildiu provocado por las lluvias de primavera y por los 15 días de intenso calor vividos durante el mes de agosto”.

“Agradecemos de primera mano, el apoyo inmediato y decidido de esta Diputación, un apoyo que va acompañado de compromisos cerrados e inmediatos que irán a los afectados”, ha concluido Martín.