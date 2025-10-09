Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 41,89% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba están este jueves 9 de octubre al 41,83% de su capacidad, en una semana que mantiene temperaturas elevadas y con posibilidad de lluvias en algunos puntos de la provincia.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,73% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 8 de octubre de acuerdo con la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,35% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,43%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,11%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,66%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,32%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,77%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 57,22%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,09%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,64%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,63%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,56%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,28% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

