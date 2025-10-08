Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ifapa dedica unas jornadas a las cubiertas vegetales en los viñedos

Se pondrán sobre la mesa experiencias que pueden aplicarse de manera inmediata al marco Montilla-Moriles

Cubierta vegetal en un viñedo de Montilla-Moriles. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) celebra durante este mes de octubre unas jornadas técnicas centradas en las cubiertas vegetales aplicadas al cultivo de la vid.

La cita, que arrancó este pasado martes, se desarrolla a través de internet y contará con una segunda sesión el 14 de octubre, en la que intervendrán especialistas de distintas universidades y centros de investigación que han trabajado de forma directa en esta materia en los últimos años.

La iniciativa ha sido diseñada para viticultores, técnicos, estudiantes y cualquier persona interesada en el uso de cubiertas vegetales como herramienta clave hacia una viticultura más sostenible. Y es que, a lo largo de dos tardes, se abordarán beneficios agronómicos y ambientales, retos técnicos y resultados obtenidos en condiciones reales de cultivo.

Además, desde la organización se ha querido dar un enfoque eminentemente práctico, con ponencias que no solo hablan de teoría, sino que pondrán sobre la mesa experiencias que pueden aplicarse de manera inmediata en los viñedos del marco Montilla-Moriles.

