DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 41,89% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este miércoles 8 de octubre al 41,89% de su capacidad, en una semana que mantiene temperaturas elevadas y con posibilidad de lluvias en algunos puntos de la provincia.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 41,79% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 7 de octubre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 52,55% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,61%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,12%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 69,76%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,31%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 16,89%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 57,29%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,15%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,83%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,58%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,64%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,34% de su capacidad.
