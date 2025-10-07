Agricultura
El Consejo Oleícola promueve la Declaración de Córdoba sobre el futuro del olivar
El documento se dará a conocer durante una reunión del organismo que tendrá lugar en la capital cordobesa el próximo 19 de noviembre
El Consejo Oleícola Internacional (COI), una entidad intergubernamental que lleva casi 70 años promoviendo el aceite de oliva y la aceituna de mesa, se reunirá por primera vez en Córdoba el próximo 19 de noviembre. El encuentro de este organismo con sede en Madrid ha sido promovido por la Diputación Provincial de Córdoba y permitirá concentrar en la ciudad a representantes de 47 países, incluyendo la UE (que cuenta como una sola entidad).
Los presidentes del COI y de la Diputación, Jaime Lillo y Salvador Fuentes respectivamente, han anunciado este martes la reunión del consejo en la ciudad, que tendrá lugar en el Palacio de la Merced. Se espera además que acudan varios ministros de Agricultura de diferentes países, tal como ha desvelado fuentes. En la reunión se tratarán los retos del sector olivarero para el futuro y se tomarán decisiones relativas al funcionamiento del propio COI.
No obstante, la principal medida que se tomará en la ciudad será la firma de la Declaración de Córdoba, un documento con el que el COI quiere "transmitir al conjunto de la sociedad la importancia del sector como estratégico para la alimentación mundial. Es un producto cada vez más internacional que contribuye a una alimentación sana", en palabras de Lillo.
Por otro lado, al día siguiente se celebrará, también en Córdoba por vez primera, el Día Mundial del Olivo, tal como ha manifestado Fuentes.
