Una feria mostrará en Villanueva de Córdoba los oficios vinculados con el olivar de sierra

La tercera edición de la Feria del Olivar de Sierra se celebrará en la cooperativa olivarera Nuestra Señora de Luna de Villanueva de Córdoba el próximo 25 de octubre con varias demostraciones, competiciones, visitas guiadas a la almazara, música en directo, mercadillo de artesanía y degustaciones.

En la presentación de la cita, Samuel Muñoz, en representación del colectivo organizador El Cajón, avanzó que se comenzará con un desayuno molinero y no faltará el esperado concurso de lanzamiento de hueso de aceituna, el taller de cata de aceites y, especialmente, la demostración de acarreo de aceituna con mulas, «todo un espectáculo por cuanto se enseña la dificultad de la recogida de la aceituna en las empinadas cuestas de la sierra y de su posterior transporte a la almazara». Habrá 25 estands con venta de productos artesanales.

En la presentación, el alcalde, Isaac Reyes, señaló que después de la dehesa y la ganadería extensiva, la del olivar «es la actividad económica más importante del municipio y cuando se da un buen año de aceituna, se nota en la economía de Villanueva de Córdoba, de ahí la importancia de apoyar todas las iniciativas relacionadas con este cultivo tan arraigado».

El presidente de la cooperativa, Juan Alfonso Romero, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y el compromiso de El Cajón a la hora de organizar esta feria y avanzó que durante toda la jornada se podrán visitar la almazara, la bodega y la tienda, a la vez que se pondrá en marcha la microalmazara para molturar las primeras aceitunas.