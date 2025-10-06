Agricultura
Comienza la campaña del algodón en Córdoba con una nueva reducción de superficie y bajos rendimientos
La asociación agraria Asaja estima que la producción estará por debajo de los 1.500 kilos por hectárea
Asaja Córdoba ha informado este lunes del inicio de la campaña de recolección del algodón en la provincia, marcada un año más por la reducción de superficie cultivada y los bajos rendimientos esperados, consecuencia directa de la falta de rentabilidad del cultivo.
En la presente campaña se han sembrado 2.200 hectáreas, frente a las 2.500 del año anterior, lo que confirma “la tendencia descendente de los últimos años”. Muchos agricultores están optando por abandonar el cultivo debido a que “los precios percibidos no cubren los costes de producción y a la escasez de herramientas eficaces para el control de plagas, que además resultan ineficientes y de elevado coste”, según la asociación.
La campaña comenzó con siembras tardías debido a las lluvias primaverales, lo que dificultó las nascencias. Varias parcelas tuvieron que resembrarse por segunda vez, generando plantaciones muy heterogéneas y con un desarrollo desigual. A pesar de que las plagas obligaron a iniciar los tratamientos de forma temprana, su incidencia final ha sido inferior a la de campañas anteriores.
Además, las altas temperaturas registradas en julio y agosto han afectado gravemente al cuajado, provocando el aborto de numerosos botones florales y reduciendo el potencial productivo del cultivo.
Las cosechadoras ya han comenzado a trabajar en las parcelas más tempranas y los resultados iniciales confirman la tendencia negativa: los rendimientos no alcanzan los niveles medios esperados, situándose por debajo de los 1.500 kg por hectárea en la provincia de Córdoba.
