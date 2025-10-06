Comienza la campaña del algodón en Córdoba con una nueva reducción de superficie y bajos rendimientos

Asaja Córdoba ha informado este lunes del inicio de la campaña de recolección del algodón en la provincia, marcada un año más por la reducción de superficie cultivada y los bajos rendimientos esperados, consecuencia directa de la falta de rentabilidad del cultivo.

En la presente campaña se han sembrado 2.200 hectáreas, frente a las 2.500 del año anterior, lo que confirma “la tendencia descendente de los últimos años”. Muchos agricultores están optando por abandonar el cultivo debido a que “los precios percibidos no cubren los costes de producción y a la escasez de herramientas eficaces para el control de plagas, que además resultan ineficientes y de elevado coste”, según la asociación.

La campaña comenzó con siembras tardías debido a las lluvias primaverales, lo que dificultó las nascencias. Varias parcelas tuvieron que resembrarse por segunda vez, generando plantaciones muy heterogéneas y con un desarrollo desigual. A pesar de que las plagas obligaron a iniciar los tratamientos de forma temprana, su incidencia final ha sido inferior a la de campañas anteriores.

Además, las altas temperaturas registradas en julio y agosto han afectado gravemente al cuajado, provocando el aborto de numerosos botones florales y reduciendo el potencial productivo del cultivo.

Las cosechadoras ya han comenzado a trabajar en las parcelas más tempranas y los resultados iniciales confirman la tendencia negativa: los rendimientos no alcanzan los niveles medios esperados, situándose por debajo de los 1.500 kg por hectárea en la provincia de Córdoba.