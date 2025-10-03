Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca se encuentra al 42,11 por ciento de su capacidad de 8.034 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (86,95%), seguida de Sevilla (66,37%), Córdoba (42,18%), Jaén (31,95%) y Granada (24,40%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
  2. Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
  3. Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de los incentivos de Trade
  4. La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
  5. Los análisis de la Junta descartan la presencia de gripe aviar en las aves encontradas muertas en la provincia de Córdoba
  6. El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
  7. La Consejería de Agricultura incorpora 65 nuevos ingenieros agrónomos y veterinarios en sus distintas delegaciones
  8. La Diputación de Córdoba anuncia ayudas a la eficiencia energética y a la IA para cooperativas agroalimentarias

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

El aforo de la Junta para el olivar cordobés prevé un descenso del 7,5% en la producción de aceite

El aforo de la Junta para el olivar cordobés prevé un descenso del 7,5% en la producción de aceite

Ketchup de endrina o vinagreta de piñas verdes: las recetas para impulsar la economía circular de Córdoba

Ketchup de endrina o vinagreta de piñas verdes: las recetas para impulsar la economía circular de Córdoba

Investigadores de la UCO estudian la evolución de un hongo que "pone en jaque" a la agricultura

Investigadores de la UCO estudian la evolución de un hongo que "pone en jaque" a la agricultura

Empresas de Córdoba valoran el «éxito» de la feria Fruit Attraction de Madrid

Empresas de Córdoba valoran el «éxito» de la feria Fruit Attraction de Madrid

La Denominación de Origen Los Pedroches presenta un recurso alzada contra los cambios de Guijuelo

La Denominación de Origen Los Pedroches presenta un recurso alzada contra los cambios de Guijuelo

La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad

La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
Tracking Pixel Contents