Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los pantanos de Córdoba se encuentran al 42,18% de su capacidad

Embalse del Guadalmellato

Embalse del Guadalmellato / Mac

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Los embalsesde Córdoba están este viernes 3 de octubre al 42,18% de su capacidad, en una semana que empezó con lluvias y que experimentará un nuevo repunte de las temperaturas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 42,11% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, a razón de 5,2 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Así quedan los embalses de Córdoba tras el paso del tren de borrascas de marzo

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 3 de octubre de acuerdo con la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 53,25% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,43%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,17%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,20%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,60%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 17,49%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,64%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,68%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 71,79%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,41%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,00%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,63% de su capacidad.
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
  2. Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
  3. Las empresas de Córdoba acaparan el 25% de los incentivos de Trade
  4. La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
  5. Los análisis de la Junta descartan la presencia de gripe aviar en las aves encontradas muertas en la provincia de Córdoba
  6. El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
  7. La Consejería de Agricultura incorpora 65 nuevos ingenieros agrónomos y veterinarios en sus distintas delegaciones
  8. La Diputación de Córdoba anuncia ayudas a la eficiencia energética y a la IA para cooperativas agroalimentarias

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

El aforo de la Junta para el olivar cordobés prevé un descenso del 7,5% en la producción de aceite

El aforo de la Junta para el olivar cordobés prevé un descenso del 7,5% en la producción de aceite

Ketchup de endrina o vinagreta de piñas verdes: las recetas para impulsar la economía circular de Córdoba

Ketchup de endrina o vinagreta de piñas verdes: las recetas para impulsar la economía circular de Córdoba

Investigadores de la UCO estudian la evolución de un hongo que "pone en jaque" a la agricultura

Investigadores de la UCO estudian la evolución de un hongo que "pone en jaque" a la agricultura

Empresas de Córdoba valoran el «éxito» de la feria Fruit Attraction de Madrid

Empresas de Córdoba valoran el «éxito» de la feria Fruit Attraction de Madrid

La Denominación de Origen Los Pedroches presenta un recurso alzada contra los cambios de Guijuelo

La Denominación de Origen Los Pedroches presenta un recurso alzada contra los cambios de Guijuelo

La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad

La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
Tracking Pixel Contents