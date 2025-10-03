La CHG asegura que hay agua en Andalucía para tres años de consumo

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, ha asegurado que los sistemas de abastecimiento que dependen del organismo de cuenca tienen garantizado el suministro de agua para consumo humano durante, al menos, los próximos tres años.

Durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Martín ha recordado que la situación de los embalses andaluces sigue siendo delicada, con niveles por debajo del 50% de su capacidad. Sin embargo, ha destacado que la campaña de riego de este año se ha desarrollado con relativa normalidad gracias a la planificación previa y a la responsabilidad de los agricultores.

En abril, la Comisión de Desembalse ha autorizado la puesta en riego de 1.200 hectómetros cúbicos en el Sistema de Regulación General, lo que permitió una dotación casi plena a los cultivos. Finalmente, se han consumido unos 1.100 hectómetros, una cifra inferior a la autorizada, gracias al esfuerzo de ahorro por parte del sector agrícola. «El 80% del regadío andaluz ya está modernizado y los agricultores han planificado cultivos menos exigentes en agua para garantizar la viabilidad de la campaña», subrayó Martín.

La responsable de la CHG anunció además que el organismo ha autorizado un desembalse adicional de 50 hectómetros para el mes de octubre. Esta medida pretende cubrir las necesidades de cultivos en el inicio del otoño, ante la falta de lluvias en septiembre y octubre.

Pozos ilegales

En referencia a la situación de Doñana, Martín ha subrayado que se han clausurado ya «cientos de pozos ilegales» en la zona y ha reconocido que el proceso no es sencillo ni inmediato, ya que requiere abrir procedimientos sancionadores y garantizar la legalidad administrativa en cada actuación, pero insistió en que «se está avanzando mucho».

La presidenta de la CHG señaló que el organismo lleva años trabajando en el entorno de Doñana, dentro de un marco de actuaciones ambientales y socioeconómicas aprobado recientemente. En ese contexto, la Confederación está actuando en varias líneas, siendo la lucha contra las extracciones irregulares de agua una de las más prioritarias.

Martín ha explicado que, si bien la clausura definitiva de todos los pozos ilegales es compleja, la tecnología está facilitando el control. Hoy en día, ya no es necesario acudir físicamente a cada parcela para detectar irregularidades, puesto que se aplican herramientas de teledetección y sistemas basados en inteligencia artificial. Estas técnicas permiten identificar qué superficies agrícolas se están regando, cuáles cuentan con derechos de agua reconocidos y cuáles carecen de autorización.

«Estamos acelerando las actuaciones gracias al uso de la tecnología y al conocimiento profundo que tenemos de la zona», ha asegurado, matizando que estos instrumentos permiten trabajar con mayor eficacia y actuar con rapidez cuando se detectan usos de agua no permitidos.

La presidenta de la CHG ha insistido en que el compromiso del organismo de cuenca con Doñana es de largo recorrido y se traducirá en más actuaciones en los próximos años.