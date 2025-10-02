Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Los embalsesde Córdoba están este jueves 2 de octubre al 42,22% de su capacidad, en una semana que empezó con lluvias y que experimentará un nuevo repunte de las temperaturas.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 42,17% alejando así el fantasma de la sequía.

Desembalse en La Colada, en una imagen de archivo. / RAFA SÁNCHEZ

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 2 de octubre de acuerdo con la CHG: