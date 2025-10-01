Empresas de Córdoba valoran el «éxito» de la feria Fruit Attraction de Madrid

La Feria Fruit Attraction de Madrid se ha convertido ya en una de las muestras del sector hortofrutícola más importantes de Europa, si no la que más. El encuentro termina este jueves con una buena valoración de las empresas participantes, entre las que ha habido una nutrida representación de entidades cordobesas.

Entre ellas está la compañía Eurosemillas, dedicada a la innovación vegetal. Su director, José Pellicer, calificó el encuentro como «un éxito muy grande» gracaias a la elevada participación de agentes del sector agroalimentario. «Está totalmente lleno», describió Pellicer.

A Madrid la cordobesa Eurosemillas ha llevado sus nuevas variedades de fresas, aguacates y cítricos, si bien Pellicer destaca especialmente las primeras, desarroladas mediante técnicas genéticas. La empresa mantiene acuerdos y proyectos de innovación conjunta con algunos de los principales mejoradores de fresas y frambuesas para la comercialización de sus variedades. Es el caso de California Berry Cultivars con la que trabaja a nivel mundial y que en los dos últimos años ha permitido el lanzamiento de variedades de éxito casi inmediato como Belvedere, Adelanto y Alturas, a las que pronto se incorporarán otras cuatro obtenciones. Pero también mantiene relaciones con Fresas Nuevos Materiales (FNM), obtentor líder en España, con el que Eurosemillas opera en Sudamérica y que es responsable de variedades igualmente destacadas como Marisma o Rociera.

Palmanaranja

Por otro lado, la asociación profesional citrícola Palmanaranja también ha estado presente en Fruit Attraction. Antonio Carmona, presidente de Palmanaranja, asistió a la feria «justo a punto de comenzar la campaña de cítricos» y siendo «un momento clave en la campaña, donde se acaban de cerrar muchos acuerdos y donde se marca la estrategia de cómo va a transcurrir esta campaña».

Palmanaranja asiste a esta feria internacional desde su inicio representando a un importante número de empresas. También Guadex, situado en Palma del Río, tuvo stand propio en esta edición. Según Carmona, la Fruit Attraction es «punto de encuentro para hablar entre nosotros, para quedar con nuestros clientes y mantener reuniones importantes». Confiesa el presidente de Palmanaranja que antes, los inicios de campaña eran tiempos donde se hacían muchos viajes para conocer a los clientes y cerrar compromisos. Esto ahora se produce en la feria, donde el stand de Palmanaranja cuenta con el patrocinio de Iprodeco y la colaboración del Ayuntamiento de Palma del Río.

La feria sirve «para estrechar lazos entre cliente y proveedor, para hablar un poco del volumen que se presenta o que se prevé para la campaña, de por dónde deben ir los niveles de precios, la calidad de la fruta, calibres y demás», según maniestó Carmona.

La campaña

La nueva campaña de cítricos está comenzando y Carmona augura un futuro «con una merma de producción con respecto al año anterior», tal y como han confirmado los foros regionales y nacional. Desde Palmanaranja estiman que en el Valle del Guadalquivir la merma esté «alrededor del 20%» con respecto a la producción de 2024.

A pesar de ello, el presidente prevé «una campaña en tono positivo en cuanto a precios» ya que «no va a haber un exceso de cosecha». Confía Carmona en que «los precios deben ser buenos y compensar un poco esa pérdida de producción». Se prevé también que la campaña sea «algo más corta de lo normal», precisamente debido a esa merma en la producción que «provocará que finalice con antelación», concluyó el presidente de la asociación citrícola.