DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 42,28% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este miércoles 1 de octubre al 42,28% de su capacidad, en una semana que empezó con lluvias y que experimentará un nuevo repunte de las temperaturas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 42,23% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 1 de octubre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 53,28% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,74%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,18%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,78%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,27%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 17,87%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,85%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,87%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,21%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,30%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,13%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,72% de su capacidad.
