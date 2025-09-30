Los análisis de la Junta descartan la presencia de gripe aviar en las aves encontradas muertas en la provincia de Córdoba

La Junta de Andalucía ha descartado que las aves encontradas muertas en distintos puntos de la provincia de Córdoba tuvieran el virus de la gripe aviar. Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en una comunicación a los medios, todos los cadáveres de los animales analizados han dado negativos.

Así, se han hecho pruebas a aves muertas en Villa del Río, en la Laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera), en el entorno del río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital, así como a cadáveres de aves encontrados en el complejo medioambiental que Sadeco tiene en la carretera de Granada.

Una veintena de aves en la capital

Tal y como informó este periódico el pasado 11 de septiembre, una veintena de cigüeñas blancas aparecieron muertas en las inmediaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba. A la presencia de estas aves se sumaron una garcilla bueyera, una paloma y cuatro milanos negros. Ello ocurrió en el contexto de un brote de gripe aviar registrado en Andalucía, con focos localizados en Sevilla y Huelva.

Técnicos del Seprona en busca de aves muertas hace un par de semanas, en Córdoba. / Chencho Martínez

En la Laguna de Zóñar

Dos días después, la Junta de Andalucía, que hoy martes 30 de septiembre ha descartado la presencia de gripe aviar en todas estas aves, encontró restos de más aves muertas en la Laguña de Zóñar, ubicada en Aguilar de la Frontera.

Circular en los colegios

Tras los hallazgos de hace dos semanas, el Ayuntamiento de Córdoba remitió circulares a los colegios de la capital para advertirles, mientras que técnicos del Seprona de la Guardia Civil, junto a agentes de Medio Ambiente de la Junta, acordonaron la zona del Guadalquivir con presencia de animales muertos.

Cierre de parques en Sevilla

En Sevilla, donde se encuentra uno de los focos de gripe aviar, se llegaron a cerrar varios parques de la ciudad al encontrarse varias aves muertas.