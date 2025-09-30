Boletín de noticias
DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 42,32% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba están este martes 30 de septiembre al 42,35% de su capacidad, en una semana que empezó con lluvias y que experimentará un nuevo repunte de las temperaturas.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 42,28% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 30 de septiembre de acuerdo con la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 53,28% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,86%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 34,19%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 70,81%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,37%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 17,87%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 59,94%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,05%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 72,38%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 35,25%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,20%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 19,78% de su capacidad.
