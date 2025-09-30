Los agricultores cordobeses muestran su preocupación por la falta de agua en el campo

Más de 500 agricultores de toda la provincia de Córdoba se han reunido este martes en las instalaciones de la empresa cerealista Cetisur, de Fernán Núñez, por la celebración de San Miguel y con el inicio de un nuevo año agrícola, en un acto en el que han mostrado su preocupación por la falta de agua.

El encuentro, patrocinado por Migasa, Corteva, FMC, Fendt, Lidea, RAGT Semillas y Subaru Fercampo, fue inaugurado por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; el gerente de Cetisur, Alfonso Moreno; y el matador de toros Eduardo Dávila Miura.

Durante su intervención, Adell manifestó que el año agrícola que acaba de concluir ha sido "un año complejo" porque, por ejemplo, el olivar, "motor indiscutible de la provincia", ha tenido una producción menor de lo esperado, lo que, unido a los elevados costes de producción, ha generado incertidumbre en muchas explotaciones. También los cereales y cultivos de regadío han sufrido estragos, obligando a muchos agricultores a rediseñar estrategias productivas. No obstante, subrayó que "la calidad de nuestros aceites y vinos, pese a la reducción en volumen, ha vuelto a situar a Córdoba como referente internacional".

Fernando Adell, Alfonso Moreno y Eduardo Dávila, en la inauguración del encuentro de Asaja en Fernán Núñez. / CÓRDOBA

Ganadería

Para Asaja, la ganadería ha mostrado fortaleza, "con profesionales que han sabido mantener la producción a pesar del alza de costes y de los problemas de mercado". Y lo más importante, añadió, "se ha demostrado, una vez más, que el campo cordobés está vivo, que sabe reinventarse y que, pese a la dureza del año, sigue siendo un sector clave para el empleo, el medio rural y la economía de la provincia".

Por su parte, el gerente de Cetisur, Alfonso Moreno, puso en valor el papel de la empresa como punto de encuentro para los agricultores de la provincia. Señaló que "Cetisur nació con la vocación de estar al lado del productor, ofreciendo soluciones reales en cereal y servicios que faciliten su actividad diaria". Añadió que "reuniones como esta demuestran que el sector necesita apoyarse en estructuras sólidas y cercanas, y nuestro compromiso es seguir creciendo para responder a esas necesidades, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados". También destacó la participación masiva en la jornada "como reflejo de la confianza que muchos agricultores depositan en nuestro trabajo".

Tras la intervención de Alfonso Moreno se dio la palabra a Eduardo Dávila, quien impartió la ponencia Agricultura y toreo: vocación y pasión, para posteriormente proceder al acto de clausura a cargo del vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; finalizando la festividad con una convivencia entre los asistentes donde se ha podido hacer una valoración más distendida sobre los principales retos que afronta el campo cordobés en los próximos meses.