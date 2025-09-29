La lluvia, clave para la campaña de la montanera a un mes de su comienzo

A principios de noviembre empieza el espectáculo de la montanera, el periodo de engorde del cerdo alimentándose de bellota y de hierba en la dehesa de Los Pedroches para así ir cogiendo kilos antes de que, a partir de enero, llegue el tiempo del sacrificio.

A poco más de un mes vista de ese momento, los ganaderos con cabaña de porcino coinciden en señalar que en general hay mucha bellota pero que para que se otoñe y alcance la maduración adecuada la lluvia debe acompañar, también para el nacimiento de la hierba, que es otro complemento alimenticio de los cerdos en montanera.

El ganadero Pedro Rubio, que también preside la mesa de precios de porcino en la Lonja del Valle de Los Pedroches, señala que el sector se encuentra «ilusionado» con el nivel de bellota que hay en el campo pero esperando el comportamiento que octubre tenga en cuanto a lluvias se refiere. En este sentido, han dado la bienvenida a la lluvia caída ayer domingo, aunque se precisa más cantidad de precipitaciones. De hecho, el terreno aparece duro y con el pasto seco tras el verano.

Estado de las bellotas. | RAFA SÁNCHEZ

Pedro Rubio indica que se vislumbra una buena cosecha de bellota en cantidad, dependiendo de las zonas, «pero, sobre todo, en calidad» y añade que el fruto de la encina «presenta un calibre propio de la época en la que estamos y aún su cáscara es verde».

La importancia de la lluvia en estas próximas semanas de octubre es alta «porque con el agua crecen las bellotas, van cogiendo azúcares y almidones, otoñan bien y asumen los aromas y propiedades que las hacen apetecibles para los cerdos».

Este ganadero añade que el agua es fundamental también para que nazca la hierba, que es un complemento esencial «porque después de las bellotas a los cochinos les gusta comer hierba, además de que esta les facilita la movilidad sobre el terreno y también les gusta bañarse en las balsas de agua».

José Javier Carbonero es gerente de la empresa Dehesas Reunidas, que cuenta con ganaderías en la comarca, y coincide en señalar que «la lluvia es el factor clave en este próximo mes y si la tenemos convenientemente, la montanera será bastante buena».

Cerdos ibéricos en una explotación de dehesa en Los Pedroches. / Rafa Sánchez

Igualmente, destaca el nacimiento de la hierba con la lluvia, que «ayuda al cochino a digerir la bellota y, por tanto, a poner más kilos», además de que «es un antioxidante que se refleja en nuestras producciones de jamones y paletas». Carbonero subraya que «queda más de un mes para comenzar la montanera, no hay que tener prisa en poner los cochinos en el campo porque tenemos todo el mes de octubre por delante y que se otoñe la bellota lleva su proceso, aparte de ver la evolución de la hierba». Asegura que si llueve bien, «que esperemos que sea lo que ocurra, y tenemos temperaturas de otoño, se estará empezando al pasar la festividad de Los Santos y si no habrá que esperar más».

Por su parte, Pedro Rubio ha destacado que el manejo de la montanera resulta curioso para quienes lo desconocen porque los cochinos pueden andar diez kilómetros al día y se empieza la montanera en las partes altas y lejanas de la finca para que cuando vayan cogiendo kilos estén en las partes más cercanas al establo.

Por otro lado, en nombre de la mesa de porcino de la Lonja, Pedro Rubio, ha expresado el rechazo de sus miembros al cambio del reglamento de la DOP de Guijuelo y el apoyo a la de Los Pedroches y las demás que lo rechazan.