Anuario agroalimentario
La vendimia 2025 en Montilla-Moriles se desploma un 50% por mildiu y calor extremo
El marco Montilla-Moriles cerrará la campaña con un aforo final de uva que se situará entre los 13 y los 15 millones de kilos de uva, muy lejos de los 28,5 millones que se recolectaron el pasado año. El mildiu y las elevadas temperaturas han devastado loa viñedos este año
Los viñedos de Montilla-Moriles sostienen desde hace siglos buena parte de la economía y la identidad de Córdoba. Pero este año ha dejado en el sector una de las campañas más difíciles que se recuerdan. La plaga de mildiu, un hongo devastador que se propagó tras las lluvias de primavera, y la intensa ola de calor que castigó la provincia durante más de dos semanas han reducido la vendimia a cifras históricamente bajas.
Con el 40 por ciento de la recolección ya concluida, Asaja Córdoba aventuraba que las pérdidas de producción no tendrían precedentes en la zona. De hecho, Juan Manuel Centella, presidente de la Sectorial de la Viña de la organización agraria, cifró en un 50 por ciento la merma de cosecha de uva respecto al pasado año. Así, el aforo total quedará este año entre los 13 y los 15 millones de kilos de uva, una cifra que contrasta con la de hace dos décadas, cuando en el marco vitivinícola cordobés se superaban los 80 millones.
La comparación duele. Desde la histórica campaña de 2003, con 86,1 millones de kilos, no se habían registrado caídas tan pronunciadas. Hasta ahora, el peor recuerdo databa de 2012, con 27,6 millones de kilos molturados. Hoy la realidad es aún más dura. Y es que, aunque los precios han subido un 25 por ciento hasta rondar un euro por kilo -según la graduación Baumé-, ese repunte no compensa la magnitud del desastre, con pérdidas estimadas entre los 15 y los 20 millones de euros.
En los lagares se trabajó en gran medida con la variedad autóctona Pedro Ximénez, tras iniciar la vendimia con las blancas tempranas como la Chardonnay, la Moscatel o la Verdejo.
La uva tinta, de igual manera, ha cerrado una campaña con apenas 300.000 kilos, la mitad que el pasado año.
También desde la cooperativa La Aurora, su presidente, Antonio López Pérez-Barquero, advirtió de que la vendimia 2025 podría quedarse entre los 15 y los 20 millones de kilos, frente a los 28,5 millones del año pasado. «Vamos muy justos para poder enlazar una campaña con otra», lamentó, recordando que las existencias de vino blanco son mínimas.
El futuro inmediato del sector pide ayuda urgente. Porque, más allá de cifras y balances, en cada racimo perdido se esfuma también un pedazo de la memoria de la Campiña Sur cordobesa.
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas