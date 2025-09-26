Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Toro Albalá amplía su portfolio con vino blanco godello y vinagre Halal

Recuperar el mercador exterior

Bodegas donde Toro Albalá almacena el vino.

Bodegas donde Toro Albalá almacena el vino. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Toro Albalá ha incorporado a su ‘portfolio’ el vino blanco Godello en la gama de vinos Imalia (El Bierzo) y también el vinagre con certificación Halal. Su objetivo para lo que resta de año es recuperar o superar el porcentaje de ventas en exportación que tenía y que se ha visto reducido. Las exportaciones suponen el 60% del volumen de negocio de la firma aguilarense, que en la pasada campaña produjo 200.000 botellas. Además, continúa su proyecto de enoturismo de lujo.

Ficha técnica

  • Presidente: Antonio Sánchez
  • 24 empleados
  • Facturación: N/F
  • Dirección: Antonio Sánchez, 1, Aguilar de la Frontera
  • Teléfono: 957660046

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents