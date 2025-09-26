Toro Albalá amplía su portfolio con vino blanco godello y vinagre Halal

Toro Albalá ha incorporado a su ‘portfolio’ el vino blanco Godello en la gama de vinos Imalia (El Bierzo) y también el vinagre con certificación Halal. Su objetivo para lo que resta de año es recuperar o superar el porcentaje de ventas en exportación que tenía y que se ha visto reducido. Las exportaciones suponen el 60% del volumen de negocio de la firma aguilarense, que en la pasada campaña produjo 200.000 botellas. Además, continúa su proyecto de enoturismo de lujo.

Ficha técnica Presidente : Antonio Sánchez

: Antonio Sánchez 24 empleados

Facturación : N/F

: N/F Dirección : Antonio Sánchez, 1, Aguilar de la Frontera

: Antonio Sánchez, 1, Aguilar de la Frontera Teléfono: 957660046