Toro Albalá amplía su portfolio con vino blanco godello y vinagre Halal
Recuperar el mercador exterior
Toro Albalá ha incorporado a su ‘portfolio’ el vino blanco Godello en la gama de vinos Imalia (El Bierzo) y también el vinagre con certificación Halal. Su objetivo para lo que resta de año es recuperar o superar el porcentaje de ventas en exportación que tenía y que se ha visto reducido. Las exportaciones suponen el 60% del volumen de negocio de la firma aguilarense, que en la pasada campaña produjo 200.000 botellas. Además, continúa su proyecto de enoturismo de lujo.
Ficha técnica
- Presidente: Antonio Sánchez
- 24 empleados
- Facturación: N/F
- Dirección: Antonio Sánchez, 1, Aguilar de la Frontera
- Teléfono: 957660046
