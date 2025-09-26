Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Todolivo avanza en el proyecto Prolive con la Universidad de Córdoba

Adaptación del olivo

Tratamiento de una plantación de olivos.

Tratamiento de una plantación de olivos. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Todolivo ha continuado con el desarrollo del proyecto Prolive junto a la Universidad de Córdoba, para el desarrollo de soluciones digitales y biotecnológicas, así como el mejoramiento genético del olivo ante el cambio climático. El proyecto concluirá en 2027, el año en el que la firma espera tener concluidas sus nuevas instalaciones junto a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Además, continúa con la comercialización de la variedad I-15, de su programa de mejora genética.

Ficha técnica

  • Director general: Raúl Aguayo
  • 75 empleados
  • Facturación: No facilitada
  • Dirección: C/ Ingeniero Torroja y Miret, parc. 22 Córdoba
  • Teléfono: 957421740

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents