Todolivo avanza en el proyecto Prolive con la Universidad de Córdoba

Todolivo ha continuado con el desarrollo del proyecto Prolive junto a la Universidad de Córdoba, para el desarrollo de soluciones digitales y biotecnológicas, así como el mejoramiento genético del olivo ante el cambio climático. El proyecto concluirá en 2027, el año en el que la firma espera tener concluidas sus nuevas instalaciones junto a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Además, continúa con la comercialización de la variedad I-15, de su programa de mejora genética.

Ficha técnica Director general : Raúl Aguayo

: Raúl Aguayo 75 empleados

Facturación : No facilitada

: No facilitada Dirección : C/ Ingeniero Torroja y Miret, parc. 22 Córdoba

: C/ Ingeniero Torroja y Miret, parc. 22 Córdoba Teléfono: 957421740