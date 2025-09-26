Anuario agroalimentario
Todolivo avanza en el proyecto Prolive con la Universidad de Córdoba
Adaptación del olivo
Todolivo ha continuado con el desarrollo del proyecto Prolive junto a la Universidad de Córdoba, para el desarrollo de soluciones digitales y biotecnológicas, así como el mejoramiento genético del olivo ante el cambio climático. El proyecto concluirá en 2027, el año en el que la firma espera tener concluidas sus nuevas instalaciones junto a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Además, continúa con la comercialización de la variedad I-15, de su programa de mejora genética.
Ficha técnica
- Director general: Raúl Aguayo
- 75 empleados
- Facturación: No facilitada
- Dirección: C/ Ingeniero Torroja y Miret, parc. 22 Córdoba
- Teléfono: 957421740
