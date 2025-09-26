Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Sunaran aumenta un 40% su producción y apuesta por energía solar para optimizar costes

Mayor producción

Fachada de Sunaran.

Fachada de Sunaran. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Sunaran ha aumentado el volumen de producción en un 40% con respecto a la campaña anterior, logrando una producción de 45.000 toneladas, el 70% de las cuales están destinadas a la exportación.

La instalación de una planta fotovoltaica, que le permitirá un ahorro aproximado del 25% en el coste energético es una de las principales novedades de la firma, que busca acceder a nuevos mercados a través de Unica Group, y seguir aumentando la producción.

Ficha técnica

  • Gerente: Antonio Carmona
  • 350 empleados
  • Facturación: 18 millones
  • Dirección: Crta. CO-132, km 5,5 / Palma del Río
  • Teléfono: 957646464

