Sunaran aumenta un 40% su producción y apuesta por energía solar para optimizar costes

Sunaran ha aumentado el volumen de producción en un 40% con respecto a la campaña anterior, logrando una producción de 45.000 toneladas, el 70% de las cuales están destinadas a la exportación.

La instalación de una planta fotovoltaica, que le permitirá un ahorro aproximado del 25% en el coste energético es una de las principales novedades de la firma, que busca acceder a nuevos mercados a través de Unica Group, y seguir aumentando la producción.