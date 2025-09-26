SembrAI 2025 impulsa la inteligencia artificial para lograr una agricultura más sostenible, eficiente y personalizada

El 3º Congreso Internacional kigde Inteligencia Artificial, SembrAI 2025, ha convertido a Córdoba en el epicentro del debate internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial en la alimentación, la agricultura y la sostenibilidad.

Según informa la organización del congreso, la jornada comenzó con la ponencia de David Gómez Cordero, jefe de Área de la Secretaría de Estado Inteligencia Artificial, quien presentó las principales líneas de actuación del Ministerio para impulsar un ecosistema tecnológico sostenible. La estrategia contempla una inversión de 100 millones de euros para fortalecer la carrera investigadora en España, retener talento y atraer perfiles internacionales.

Sello verde para la IA: nueva herramienta de certificación sostenible

Una de las novedades más relevantes presentadas es la creación de un sello verde de calidad para la IA, respaldado por un contrato público de 3,2 millones de euros. Este sistema de certificación contará con dos niveles diferenciados: uno básico, accesible mediante autoevaluación a través de una herramienta de medición online, y otro avanzado, que requerirá un proceso de validación más exhaustivo.

La especificación técnica sobre consumo energético, huella de carbono, uso del agua y rendimiento de los sistemas de IA ya se encuentra finalizada, y su publicación es cercana. A partir de este estándar se han desarrollado guías especializadas y un prototipo de herramienta que ya está disponible en la web para su prueba por parte de empresas e investigadores.

Personalización alimentaria: entre la innovación y la protección del consumidor

La mesa redonda sobre robotización y nuevos modelos de negocio, moderada por María del Mar Delgado Serrano, catedrática de la Universidad de Córdoba, contó con la participación de expertos en robótica y gestión tecnológica de distintas universidades y centros de investigación. Coincidieron en que la colaboración entre empresas y administraciones es esencial para acelerar la implantación de soluciones robóticas, al tiempo que defendieron la creación de modelos de negocio basados en servicios que permitan a los pequeños agricultores acceder a la

Lucha contra el desperdicio alimentario: la tecnología como aliada

La mesa estaba moderada por Rosa Gallardo Cobos que contó con la participación de Fernanda López Larsen (CEO Equinor), MOA Food Tech, Joel Kniskem (Driscoll’s), Erik Andrejko (Ohalo Genetics), ADM Biologics y un representante del Ministerio de Agricultura

Los ponentes coincidieron en que la combinación estratégica de políticas públicas, innovación tecnológica y emprendimiento constituye la clave para avanzar hacia un sistema agroalimentario más eficiente y sostenible, haciendo frente al importante desafío que representa el desperdicio de alimentos en la actualidad.

Satélites y análisis inteligente de datos: la revolución desde el espacio

El Panel 9 Satélites, Análisis y Visualización de Datos Agroalimentarios, moderado por José Morales, gerente de Eprinsa, abordó cómo las tecnologías espaciales y la inteligencia artificial están revolucionando la gestión del campo. Julián Fernández, CEO y fundador de Fossa Systems, explicó el potencial de los nanosatélites para democratizar el acceso a datos en tiempo real, ofreciendo soluciones asequibles para agricultores y cooperativas.

Por su parte, el catedrático José F. Aldana (Universidad de Málaga) subrayó el papel de la inteligencia artificial en transformar esa avalancha de información en conocimiento útil, capaz de anticipar sequías, optimizar recursos y reforzar la sostenibilidad del sistema agroalimentario. El panel concluyó que la alianza entre satélites aprovechando la red Sentinel de la UE que son gratuitos para todos los centros y agricultores y análisis inteligente de datos es ya una pieza esencial para la competitividad del sector en la nueva era digital.

Desafío Oro Verde 2025: la economía circular aplicada al aceite de aguacate

Se presentó el Desafío Oro Verde 2025, una iniciativa que conecta la inteligencia artificial con la economía circular en torno al aceite de aguacate. El proyecto busca transformar el sector, que nació como respuesta al excedente de millones de kilos de aguacates que no alcanzaban el mercado, en una industria eficiente, sostenible y de calidad internacional. AOMA lidera esta profesionalización apostando por un modelo de cero residuos como nuevo paradigma competitivo.

El reto planteado este año se centra en la eliminación de residuos del aceite de aguacate —el alperujo y el alpechín— en África, a través de soluciones innovadoras capaces de convertir estos subproductos en bioplásticos, bioenergía, antioxidantes o compuestos de alto valor para la industria alimentaria y cosmética.

El Desafío Oro Verde 2025 no solo refuerza el compromiso del congreso con la innovación tecnológica, sino que también ejemplifica cómo la combinación de políticas públicas, emprendimiento y tecnología puede dar respuesta a uno de los grandes retos globales: la reducción del desperdicio alimentario.

El congreso se ha celebrado en Córdoba los días 25 y 26 de septiembre, con el objetivo de acelerar la adopción de IA y robótica en toda la cadena agroalimentaria, impulsar la transferencia tecnológica y facilitar el acceso a financiación para proyectos emergentes.