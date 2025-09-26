SAT Guadex prevé un crecimiento del 10% en facturación gracias a la internacionalización

Aunque SAT Guadex ha incrementado el volumen de sus producciones , ese aumento no se traducido en una mejora proporcional de los resultados, ya que los precios de mercado han sido más bajos.

En la actualidad, la firma dispone de unas 2.000 hectáreas de cultivo, centradas principalmente en cítricos en el Valle del Guadalquivir. No obstante, en los últimos años ha reforzado su presencia en otros productos, destacando especialmente el incremento de la producción de espárrago en la provincia de Huelva.

Precisamente, este producto ha sido el cultivo que mejores resultados les ha aportado en esta campaña a la compañía. Ha logrado un excelente comportamiento, tanto en producción como en precio, lo que lo convierte en un pilar destacado dentro de la estrategia de diversificación de la empresa, que logra el 75% de su facturación de la exportación, principalmente de naranja destinada al mercado asiático y a diversos países europeos.

La política de internacionalización es un pilar estratégico para Guadex y le ha permitido consolidar un posicionamiento de calidad en los mercados en los que opera.

No obstante, este año ha apostado de manera decidida por la sandía, incrementando su producción en torno a un 35%. La firma cuenta tanto con la producción de sus socios como con plantaciones propias de la sociedad. Junto con los cítricos, la sandía permite a la firma mantener una presencia constante en el mercado y reforzar su competitividad.

Con todo ello, espera incrementar la facturación en torno a un 10% con respecto a 2024. A nivel comercial, tiene la mirada puesta en Fruit Attraction, una cita internacional de referencia en la que participa con stand propio para reforzar su posicionamiento y seguir ampliando la presencia en los mercados internacionales.