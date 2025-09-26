La rentabilidad del olivar cordobés, en jaque por los precios y la PAC

El olivar sostiene la economía y el paisaje de Córdoba. Y lo hace no solo como cultivo milenario que da forma a su identidad, sino también como motor económico que alimenta a miles de familias y jornaleros. Con decenas de miles de hectáreas dedicadas a este árbol resistente y simbólico, el aceite de oliva virgen extra se ha consolidado como un producto estratégico que genera riqueza, empleo y prestigio internacional.

Pero tras esa imagen de prosperidad se esconde una realidad inquietante. El sector vive un momento de incertidumbre marcado por unos precios en origen que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calificó de «ruinosos» hace unas semanas. Su secretario general, Francisco Moreno Navajas, reclamó al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de medidas de mercado para revertir una situación que, según denunció, no responde a causas naturales, sino a una «estrategia artificial» que «perjudica gravemente al olivar tradicional».

UPA advirtió de que muchos agricultores llevan meses trabajando a pérdidas. Los costes de producción se sitúan por encima de cinco euros por kilo de aceite, mientras que lo que perciben por su venta apenas cubre una parte. «Lo que no podemos permitir es que unos pocos sigan beneficiándose del esfuerzo de la mayoría», señaló Francisco Moreno, quien apeló también al sector para que defienda el «valor real» de su producto.

Organizaciones como UPA denuncian que muchos agricultores trabajan «a pérdidas».

La organización insiste en que debe activarse el artículo 167 bis del reglamento europeo, un mecanismo diseñado para equilibrar la oferta y la demanda. Y lo reivindicaba en un momento en que el 80 por ciento del aceite producido en los primeros nueve meses de campaña ya se había vendido. «Eso demuestra que no sobra aceite: lo que sí sobra es especulación», sentenció Moreno.

A esta presión económica se suman la amenaza de las plagas y la inestabilidad del clima. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha señalado que la próxima campaña en Córdoba será probablemente menor de lo esperado. Olivareros de Baena, Cañete de las Torres o del Alto Guadalquivir coinciden en que la primavera «se llevó mucha flor» y que la incidencia del algodoncillo y, sobre todo, del prays ha reducido entre un 30 y un 40 por ciento el cuaje del fruto. En Fuente Palmera, la realidad es desigual: mientras que algunas fincas jóvenes muestran un mejor estado, el olivar viejo acusa más la falta de tratamientos y refleja daños visibles., sobre todo por el impacto del prays, especialmente alarmante.

Asaja Córdoba alertó en julio de que este insecto había dañado ya el 35 por ciento de las aceitunas de la provincia, con un ciclo de vuelo inusualmente alto que convertía esta campaña en una de las más agresivas que se recuerdan. Y el resultado del prays es inmediato: aceitunas que terminan en el suelo antes de tiempo y pérdidas de rendimiento difíciles de recuperar.

La organización reconocía que el momento era crítico y que la decisión de cuándo aplicar los tratamientos puede marcar la diferencia entre salvar parte de la cosecha o asumir pérdidas aún mayores en una campaña, marcada por la inestabilidad climática y la presión de las plagas.

La falta de relevo generacional obliga a aumentar los contratos de inmigrantes.

Por si fuera poco, UPA viene expresando su preocupación por cuestiones estructurales que amenazan al sector: la falta de relevo generacional, la incertidumbre de la futura Política Agraria Común (PAC) y la escasez de mano de obra, que convierte la contratación de personas inmigrantes en pilar esencial para mantener en pie el sistema. «Sin inmigración no habría alimentación», sostienen desde UPA, para reconocer que son los inmigrantes quienes sostienen con su trabajo el día a día en el campo.

La fotografía que ofrecen las organizaciones agrarias deja un mensaje claro: Córdoba sigue siendo un territorio clave para el olivar, pero sus agricultores caminan sobre un terreno frágil. Precios que consideran injustos, plagas cada vez más agresivas y la sombra de la especulación dibujan un escenario complejo. Y es que, detrás de cada botella de aceite, hay un esfuerzo que necesita reconocimiento.