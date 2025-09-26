El relevo generacional en el campo cordobés: una carrera de obstáculos para los jóvenes agricultores

El relevo generacional en el campo cordobés es uno de los grandes retos de la agricultura andaluza. El sector, marcado por la burocracia, la falta de rentabilidad y el alto grado de sacrificio, apenas logra captar a las nuevas generaciones, a pesar de que desde las instituciones se han movilizado en las últimas décadas más de 300 millones de euros en ayudas para facilitar la incorporación de menores de 40 años al sector agrario.

En la provincia de Córdoba, los datos muestran avances, pero también la fragilidad de este proceso. Según cifras de la Junta de Andalucía, en las dos últimas convocatorias previas a este año se destinaron 28,8 millones de euros para apoyar a 433 jóvenes cordobeses, de los que 164 se beneficiaron en 2022 y 269 en la convocatoria de 2018. Pese a ello, el diagnóstico que hacen desde el sector es claro: las dificultades siguen siendo un muro casi infranqueable para muchos.

«No hay rentabilidad»

Así de rotundo se muestra Tomás Jurado, técnico de Asaja Córdoba, una organización que agrupa a unos 7.000 agricultores y ganaderos de la provincia. «La agricultura a día de hoy tiene muchísimos problemas: un lastre burocrático brutal, normativas de la PAC, requisitos sanitarios en ganadería... A eso se suma que los precios de los productos son bajos. Si un joven empieza a trabajar el campo y no logra rentabilidad, acaba abandonando. Si no hay dinero, al final echas las llaves y te dedicas a otra cosa», resume.

«El gran problema es que los jóvenes no ven rentabilidad en el campo y se marchan»

El punto de partida es desalentador: los costes de producción no paran de subir. Abonos, fitosanitarios, gasóleo, maquinaria o aperos suponen una inversión desorbitada que choca con unos precios de venta en origen muy bajos, especialmente en cereales y girasol. «Todo es carísimo y todo cuesta mucho dinero. El agricultor vende barato y no consigue cubrir gastos», lamenta Jurado.

Tierra y financiación, dos barreras

La tierra es otro de los grandes escollos. «Está carísima, comprar es casi imposible. La mayoría de los jóvenes empiezan con explotaciones familiares o arrendadas, lo que supone un gasto añadido», explica el técnico de Asaja.

A ello se suma la dificultad de acceder a financiación. «Los bancos no te ponen facilidades por ser joven agricultor. Es un tema bancario puro y duro. Miran tu perfil, tu liquidez y tus ingresos. No hay ventajas específicas», subraya Jurado.

La consecuencia es que, en demasiados casos, la incorporación al campo acaba dependiendo de la herencia de una finca o del apoyo económico familiar, más que de la existencia de un marco financiero adaptado a la realidad de los jóvenes que quieren acceder al oficio.

Ayudas con compromiso

El principal apoyo institucional es la ayuda de primera instalación, que exige al beneficiario permanecer un mínimo de cinco años como agricultor profesional. «Si pides la ayuda, no puedes abandonar a los dos años porque te haya salido una oposición o un trabajo en otro sector. Estás atado a cinco años», detalla Jurado.

Se trata de un mecanismo demandado, aunque limitado: la burocracia es compleja y el presupuesto suele agotarse antes de llegar a todos los solicitantes. Solo en Córdoba, la última convocatoria de 2022 permitió que 164 jóvenes se incorporaran al campo, con un fuerte peso de la comarca de Los Pedroches (65 beneficiarios y cinco millones de inversión), pero muchos otros se quedaron fuera.

Dos jóvenes en una explotación agraria. / CÓRDOBA

Sectores con más futuro

No todas las explotaciones tienen las mismas posibilidades de futuro. Jurado lo tiene claro: «Las fincas de regadío son más competitivas, producen más y permiten ser más rentables. En cultivos, el olivar es una apuesta clara, cada vez más implantada y rentable, frente a los herbáceos, que están en peor situación».

En ganadería, la rentabilidad depende de los ciclos de mercado: «Este año los terneros se pagan bien y el porcino ibérico también. Pero dentro de tres años puede caer y generar problemas. Es un sector muy variable».

En este punto, el papel de la innovación y la digitalización se perfila como un elemento clave. El uso de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia hídrica, el control del suelo o la comercialización directa a través de plataformas digitales está abriendo una vía para que los jóvenes vean el campo con otros ojos. No obstante, la falta de acceso a internet en algunas zonas rurales de Córdoba sigue siendo un freno para la modernización real del sector.

La formación, insuficiente

La formación agraria se ha convertido en requisito indispensable para acceder a las ayudas. Los titulados universitarios en Ingeniería Agrónoma, Veterinaria o Forestal cumplen directamente, mientras que quienes no cuentan con estudios deben realizar cursos impartidos por el Ifapa sobre podas, laboreo, manejo del suelo o eficiencia en el uso del agua. «Esa formación es obligatoria, pero no es suficiente», apunta Jurado. «Más que la capacitación, lo que garantiza el relevo generacional es que haya rentabilidad... Si un joven ve que gana un sueldo digno, se queda. Si no, cierra la persiana y se marcha».

Aun así, cada vez son más los jóvenes que se convierten en referentes en el sector, con explotaciones innovadoras y presencia activa en redes sociales, divulgando sus prácticas y demostrando que es posible hacer agricultura moderna y competitiva desde Córdoba. Algunos de ellos han recibido incluso reconocimientos públicos, lo que contribuye a mejorar la imagen social de un sector históricamente vinculado a la tradición y al esfuerzo físico. A nivel nacional, en 2025 fue premiada María Company, de 31 años, dedicada a la agricultura y ganadería en Mallorca.

A los problemas estructurales se suma el sacrificio personal. «El ganado exige atención los 365 días del año. No existen festivos ni puentes. Si quieres descansar, debes contratar a alguien que cuide de los animales. Es muy sacrificado, y no todo el mundo está dispuesto a eso a cambio de poca rentabilidad», recuerda el técnico de Asaja.

El acceso a la tierra sigue siendo un muro casi infranqueable para los nuevos agricultores. Córdoba ha logrado incorporar a más de 400 jóvenes al sector en apenas cinco años.

En comarcas como Los Pedroches, donde la ganadería es motor económico y social, esta realidad es especialmente visible: jóvenes con formación universitaria que regresan al campo deben asumir un trabajo constante, que solo merece la pena si la explotación resulta rentable. El contraste entre el esfuerzo invertido y la falta de ingresos suficientes es, muchas veces, el detonante de que abandonen antes de consolidarse. La conclusión de Jurado es clara: «Si conseguimos que las explotaciones sean rentables, habrá jóvenes dispuestos a trabajar en el campo. Si no, nadie se subirá a este tren».

El futuro del sector agrario en Córdoba dependerá, en gran medida, de que las administraciones logren garantizar precios justos en un mercado globalizado que presiona a la baja, generalmente. Porque, como advierten desde Asaja, el verdadero incentivo no son las ayudas puntuales ni los cursos de formación: es que el joven agricultor pueda vivir de su trabajo en el campo con dignidad.

Mientras tanto, los datos oficiales muestran avances: más de 6.000 jóvenes andaluces se han incorporado al campo en los últimos cinco años, 433 de ellos en Córdoba. Sin embargo, la sensación entre los profesionales es que todavía queda mucho camino por recorrer para que la nueva generación vea el sector agrario no solo como una tradición familiar, sino como una opción laboral de futuro real y sostenible.