Radiografía del campo cordobés en 2025: más olivar, menos almendro y un girasol al alza

Aunque con cultivos tradicionales muy asentados, dada la alta proporción de leñosos que no permite cambios a la ligera y del siempre hegemónico olivar, quizá las variaciones en la superficie de cultivo en el campo cordobés sean el mejor reflejo de la capacidad y plasticidad de la agricultura de la provincia ante circunstancias cambiantes. Y no solo de un año para otro, a veces también sobre la marcha, si se permite esta expresión. Un solo ejemplo: el 5 de septiembre de 2025, Asaja informaba del final de la campaña de girasol en la provincia, alcanzándose las 24.730 hectáreas (casi 4.000 hectáreas más que en la encuesta del Esyrce del Ministerio de finales de 2024), con un incremento del 4,42%, todo ello debido a que las lluvias primaverales provocaron «que muchas parcelas de leguminosas se perdieran, por lo que algunos agricultores optaron por sembrar girasol debido a que el año meteorológico sí que era bueno para ello». Lo dicho: mucha cintura y capacidad de adaptación incluso en una misma campaña. Y ahí están las cifras que lo corroboran.

El olivar

De entrada, y por cultivos, otro año hay que empezar hablando del olivar, que hace un par de décadas ya pasó esa barrera de suponer más de la mitad de la tierra cultivada en Córdoba y que a principios de este año ocupaba el 58,3% del total, más de dos puntos por encima del año pasado, al aumentar de nuevo en 2024 el terreno plantado en algo más de 5.400 ha, hasta las 382.571 ha. Mientras, descendía el total de tierra cultivada en la provincia en casi 11.000 ha, un retroceso del 1,6% del global, hasta las 656.527 ha.

Del total de olivar, 299.584 ha (un 78,3%) corresponde a aceituna para almazara y el resto prácticamente por entero a aceituna de doble aptitud, ya que la superficie para olivar específicamente de aceituna de mesa apenas supone el 0,33% del total, 1.273 ha. Volviendo a cifras totales, de esas 382.571 ha, un 76% corresponde a secano (291.124 ha), y sigue aumentando la superficie de olivar en regadío, que ya llega a 91.447 ha.

Las tierras de labor en regadío suben su precio medio un 66,5% en dos décadas.

Cereales

El segundo cultivo en superficie a tener en cuenta es el trigo. Los datos del Esyrce, en esa foto fija al 1 de enero de 2025, cifran en 73.355 ha la superficie plantada en total, un 97% de ellas de secano, y con un sensible descenso de 12.000 hectáreas respecto al año anterior. Al trigo duro le ha correspondido en el último año 43.503 ha y al trigo blando, el resto: 29.593 ha. Además, el tercer cultivo cordobés vuelve a ser la avena, con 23.382 ha, a la que, como ya se ha dicho, acabaría superando el girasol (quinto en la lista a 1 de enero) a lo largo del año 2025, al pasar de 20.904 a 24.730 ha. Tampoco queda muy atrás, aunque con un notable descenso de superficie, la cebada, de la que se ha plantado 13.591 ha, mientras que el triticale vuelve a aparecer en la lista de los cultivos más importantes en Córdoba, con 3.486 ha. Otros herbáceos que tuvieron cierto protagonismo en campañas anteriores (maíz, sorgo, colza o quinoa) se desploman y no se acercan al centeno, del que se plantaron 801 hectáreas.

Llama notablemente la atención esas 12.176 hectáreas catalogadas en el Esyrce como mezcla de cereales. De hecho, se trata de la octava tipología de superficie de cultivo en la provincia.

El almendro frena su carrera

En este capítulo, y dejando aparte el olivar del que ya se ha hablado al inicio, se encuentra el cultivo estrella de los últimos años, el almendro, que en solo cinco años (desde 2019 a 2024) aumentó su presencia en Córdoba en un 110,1%, alcanzando a finales de 2023 las 18.559 hectáreas como quinto cultivo en superficie en la provincia. Y eso coincidiendo con unos años de sequía que, además, comprometían miles de hectáreas en esos 5 años de espera para la primera cosecha.

Sin embargo, parece que para muchos la paciencia (y la capacidad financiera) ha tenido un límite y, así y por primera vez, el aumento de la superficie de almendro en Córdoba ha visto cómo se frenaba su carrera y de las 18.559 hectáreas plantadas a finales de 2023 se ha bajado a 17.118 hectáreas, con el Esyrce señalando que existen 666 hectáreas retiradas de la producción. Tampoco se prevé que ayude para la próxima temporada esa caída en 2025 del 30% de producción.

El almendro frena por primera vez su ascenso y registra 17.118 hectáreas, 1.441 menos.

También llama la atención en este capítulo la disminución de la superficie de cítricos desde principios a finales de 2024, aunque muy ligeramente y en solo 133 hectáreas, quizá debido a los últimos malos años de sequía y de bajos precios. Sin embargo, conserva unas respetables 11.838 hectáreas en la provincia en una temporada con alta producción y buenos precios y calidad, que previsiblemente, y al contrario de lo que ocurre con el almendro, animará a que el próximo año repunte la superficie de este cultivo.

Cultivos industriales

En el apartado de cultivos industriales, las plantas forrajeras han recuperado plenamente este año su presencia en los últimos datos del Esyrce desde las 10.788 hectáreas de 2023 a las 21.640 de final de 2024 y principios de 2025. En este apartado también hay que recordar esas 24.730 de girasol ya referidas, el repunte del algodón, con 3.229 ha, o que en junio de este año los datos de la Junta recogieran una reaparición de la colza (1.564 ha).

Viñedos, ajos y leguminosas

Por su parte, no cesa la sangría en el viñedo desde aquellas 27.000 hectáreas de mediados de los años 80, aunque ahora de forma relativamente moderada, haciendo que desde las 4.910 del Esyrce de finales de 2023 se hayan arrancado en el último año otras 161 hectáreas de cepas. Y no hay buenos pronósticos para el próximo año tal como ha ido la campaña.

Por otra parte, las previsiones de riego desalentó la siembra en el ajo, aunque se alcanzaron 1.332 hectáreas plantadas en 2024, más que las 925 del año anterior. Mientras, las leguminosas mantenían la superficie destinada a habas secas, bajando la de guisantes y desplomándose el garbanzo hasta la mitad del año pasado, quedando en 2.075 ha.

Una explotación de girasol, cultivo que en la última campaña mejoró su superficie en Córdoba. / CÓRDOBA

El precio de la tierra

Con estos mimbres, llama la atención que, pese a la estructura de la superficie agraria, los bajos precios en general y la convulsa situación meteorológica y de los mercados, el precio de la tierra en Córdoba esté tan relativamente elevado, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura. Hablamos de parcelas para herbáceos en regadío en una media de 31.052 euros por hectárea (con una horquilla estimada de entre 26.020 y 36.075 euros/ha); los herbáceos de secano, con 10.663 euros/ha también de media; 45.790 euros/ha en cítricos de regadío, 37.676 euros/ha en olivar de regadío de aceituna para almazara, 26.538 euros/ha para el mismo cultivo en secano y 29.264 para las vides en secano. En las dehesas y demás superficie para pasto había una media nada despreciable dada su rentabilidad de 5.594 euros/ha, con una horquilla en este último cultivo desde 4.086 a 7.235 euros/ha.

Pero si los comparamos con los precios en 2002, hace poco más de dos décadas, se observa que desde entonces los precios en herbáceos de secano han aumentado un 21,7%. Para el olivar de secano con aceituna para almazara ese aumento medio del precio ha sido del 34,9%. El de dehesas y pastizales fue mayor proporcionalmente, del 48,7%, mientras que en el viñedo el incremento medio del precio por hectárea ha sido del 57,9%. La tierra de labor en regadío ha sido la que porcentualmente más aumentó su precio en estas dos décadas, un 66,5%, según expertos, por el interés que han puesto en buenas fincas diversos grupos inversores internacionales.