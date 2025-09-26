Anuario agroalimentario
Proaco aumenta un 10% su volumen de negocio y refuerza sus exportaciones de ajo con un crecimiento sostenible
Baja producción compensada
Córdoba
Aunque en 2024 Proaco registró una reducción de la superficie y producción, compensó el volumen de comercialización mediante compras e importaciones. De hecho, este año prevé incrementar su volumen de negocio un 10%.
La firma, especialista en ajo, tiene en las exportaciones su principal potencial, suponiendo el 55% de sus ventas, que en 2024 superaron los 18 millones de euros. Su crecimiento sostenible se sustenta en la calidad, la innovación y la sostenibilidad.
Ficha técnica
- Director general: Antonio González
- 182 empleados
- Facturación: 18,2 millones de euros
- Dirección: Huertas Bajas, 20 Bis / Cabra
- Teléfono: 957535826
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas