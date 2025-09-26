Proaco aumenta un 10% su volumen de negocio y refuerza sus exportaciones de ajo con un crecimiento sostenible

Aunque en 2024 Proaco registró una reducción de la superficie y producción, compensó el volumen de comercialización mediante compras e importaciones. De hecho, este año prevé incrementar su volumen de negocio un 10%.

La firma, especialista en ajo, tiene en las exportaciones su principal potencial, suponiendo el 55% de sus ventas, que en 2024 superaron los 18 millones de euros. Su crecimiento sostenible se sustenta en la calidad, la innovación y la sostenibilidad.