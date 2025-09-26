El precio del cerdo ibérico se dispara en Córdoba: hasta 43 euros por arroba

El censo de porcino se ha incrementado en la provincia de Córdoba hasta alcanzar las 274.936 cabezas a cierre de 2024, frente a las 257.711 del año anterior, que sufrió las consecuencias de campañas precedentes por los costes de producción. No obstante, aún queda lejos la cifra de 322.166 cabezas alcanzada en 2019.

Estos datos, facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, también reflejan que en el último censo se contabilizan 42.424 lechones y 20.833 cerdas reproductoras, y que prácticamente el 90 por ciento del total se corresponde con porcino de la raza ibérica, con 246.371 cabezas.

En cuanto a los precios, los que refleja la mesa de porcino de la Lonja Agropecuaria de Los Pedroches han ido al alza en 2025. En la campaña de montanera, que se limita al periodo del último trimestre del año y hasta enero, se registraron precios de 43 euros por arroba de la categoría de cerdo de bellota 100% ibérico, tanto en noviembre como en diciembre de 2024, y en la misma categoría pero en enero el precio fue de 42,75 euros por arroba. En todos los casos, dentro del ibérico puro.

La mesa también ha constatado una evolución al alza de los lechones de 50 libras (23 kilos) pasando de 2,55 euros por libra en diciembre, a 2,70 en enero y 3 euros en febrero de este año, igualmente en ibéricos puros.

El ganadero y presidente de la Mesa de Precios de Porcino de la Lonja del Valle de los Pedroches, Pedro Rubio, señala que el mantenimiento y aumento de precios se debe a la falta de ganado. Aunque aumenta el censo de animales, no alcanza la demanda que hay porque «se dejó de producir por los bajos precios que había en campañas anteriores y por las muchas exigencias de manejo y sanitarias en la cría de lechones, y eso ha llegado hasta hoy, aún con falta de ganado». Esas exigencias hacen que «algunas explotaciones cierren, pese a los precios».

En cuanto a las perspectivas de la próxima montanera, Pedro Rubio indica que, «a fecha de agosto, las perspectivas son de no una gran cosecha, pero sí de mucha calidad en las bellotas, con un encinar saludable y con fortaleza, a expensas del clima en los sucesivos meses». Además, explica que los cerdos tienen balsas de agua para bañarse y beber «y el bienestar animal queda garantizado».