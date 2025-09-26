De Prado incrementa la producción de almendro un 35% y refuerza su expansión internacional

De Prado sigue impulsando el crecimiento con el foco puesto en la eficiencia operativa. La firma se ponía como objetivo avanzar en la transformación digital y en su compromiso con los equipos humanos y la sostenibilidad. De hecho, busca ser un referente en la gestión sostenible, combinando crecimiento económico con el bienestar de los empleados y el impacto positivo en las comunidades donde operan.

Este avance no solo se refleja en la adquisición de nuevas fincas, especialmente en Chile, donde están modernizado las infraestructuras industriales e impulsando alianzas estratégicas con comunidades locales, sino también en la implementación de tecnologías avanzadas como herramientas de análisis satelital y sistemas avanzados de riego y fertilización.

La firma está orgullosa de ser referente en el cultivo del olivar, con más de 19.500 hectáreas para aceite y 2.100 para aceituna de mesa. El compromiso con los cultivos leñosos se traduce en una cuidadosa selección de fincas ubicadas en áreas con abundantes recursos hídricos y condiciones climáticas óptimas, gestionadas con las tecnologías más avanzadas del sector. Además, implementan prácticas sostenibles, como el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad, lo que no solo reduce los costes de producción, sino que garantiza una calidad excepcional en cada uno de sus productos.

Por lo que respecta al almendro, está experimentando un crecimiento significativo, con un aumento del 35% en la producción gracias a nuevas plantaciones, sumando 10.500 has, de las que se están certificando un volumen considerable de ellas bajo estándares sostenibles como Global GAP. La expansión y los rendimientos mejorados por hectárea consolidan su posición en el mercado europeo y mundial.