Anuario agroalimentario

Olivarera de Lucena aumenta un 20% su producción y apuesta por la expansión con su plan estratégico 2025-2029

Nuevo plan estratégico

Fachada de la cooperativa Olivarera de Lucena.

Fachada de la cooperativa Olivarera de Lucena. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

La cooperativa la Olivarera de Lucena ha mejorado sus resultados con respecto a 2024 por mayor volumen de entradas. La cooperativa lograba una producción de 5.285 toneladas, lo que supone un incremento del 20% respecto a la campaña anterior. Para la nueva campaña, las perspectivas son buenas y espera rondar las 7.500 toneladas. La firma lucentina iniciaba su plan estratégico 2025-2029 con mejoras industriales, digitales y de expansión comercial de su marca Lucentina.

Ficha técnica

  • Presidente: Francisco de Mora
  • 18 empleados
  • Facturación: 44,2 millones de euros
  • Dirección: Ctra. de Rute, 4 / Lucena
  • Teléfono: 957500419

