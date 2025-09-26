Olivarera de Lucena aumenta un 20% su producción y apuesta por la expansión con su plan estratégico 2025-2029

La cooperativa la Olivarera de Lucena ha mejorado sus resultados con respecto a 2024 por mayor volumen de entradas. La cooperativa lograba una producción de 5.285 toneladas, lo que supone un incremento del 20% respecto a la campaña anterior. Para la nueva campaña, las perspectivas son buenas y espera rondar las 7.500 toneladas. La firma lucentina iniciaba su plan estratégico 2025-2029 con mejoras industriales, digitales y de expansión comercial de su marca Lucentina.

Ficha técnica Presidente : Francisco de Mora

: Francisco de Mora 18 empleados

Facturación : 44,2 millones de euros

: 44,2 millones de euros Dirección : Ctra. de Rute, 4 / Lucena

: Ctra. de Rute, 4 / Lucena Teléfono: 957500419