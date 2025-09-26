Anuario agroalimentario
Olivarera de Lucena aumenta un 20% su producción y apuesta por la expansión con su plan estratégico 2025-2029
Nuevo plan estratégico
Córdoba
La cooperativa la Olivarera de Lucena ha mejorado sus resultados con respecto a 2024 por mayor volumen de entradas. La cooperativa lograba una producción de 5.285 toneladas, lo que supone un incremento del 20% respecto a la campaña anterior. Para la nueva campaña, las perspectivas son buenas y espera rondar las 7.500 toneladas. La firma lucentina iniciaba su plan estratégico 2025-2029 con mejoras industriales, digitales y de expansión comercial de su marca Lucentina.
Ficha técnica
- Presidente: Francisco de Mora
- 18 empleados
- Facturación: 44,2 millones de euros
- Dirección: Ctra. de Rute, 4 / Lucena
- Teléfono: 957500419
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas